Le Tribunal Arbitral du Sport a tranché. Kamila Valieva va bel et bien pouvoir participer à l'épreuve individuelle de patinage artistique, ce mardi, après avoir été autorisée à poursuivre ses Jeux par l'instance. La Russe, âgée de 15 et grande favorite pour l'or, avait été testée positive à une substance interdite, au moins de décembre dernier. Mais le TAS, qui ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire, a choisi de confirmé la levée de la suspension provisoire de l'adolescente, décidée mercredi dernier par l'agence antidopage russe (Rusada).

"Empêcher l'athlète de concourir aux JO lui causerait un préjudice irréparable", ont observé les trois arbitres, alors même que son jeune âge (moins de 16 ans) implique des règles de preuve spécifiques et des sanctions allégées. La jeune prodige peut donc continuer à défendre ses chances d'or olympique en individuel, dès sa première saison chez les seniors, même si rien n'empêche qu'elle soit sanctionnée d'ici plusieurs mois et qu'elle voit ses résultats annulés y compris pour les JO.

Valieva éblouit la patinoire à Pékin et s'approche de son record du monde

Le programme court femmes est programmé à partir de 11h00 mardi et Valieva, devenue la première patineuse à réussir des quadruples sauts dans l'histoire olympique au cours de la compétition par équipes il y a une semaine, doit patiner à 14h52. L'ado russe, pur produit de l'usine à championnes de la sévère Eteri Tutberidze à Moscou, n'a que quelque 24 heures pour se reconcentrer sur la plus importante compétition de sa carrière naissante, après plusieurs jours d'une énorme tempête.

Un mystère autour de la notification du contrôle positif de Valieva

Car il a fallu attendre mardi dernier, après l'épreuve par équipes remportée par les Russes, pour que Valieva se voit notifier le résultat positif d'un contrôle antidopage réalisé par Rusada le 25 décembre à Saint-Pétersbourg, lors des Championnats de Russie. Cette "notification tardive", par le laboratoire de Stockholm chargé de l'analyse, "a empêché l'athlète de réagir" alors même qu'elle n'y était pour rien, a expliqué à la presse Matthieu Reeb, le directeur général du TAS. "Si les procédures avaient été réglées en 10 jours comme d'habitude, je ne serais pas là", a-t-il souligné.

Le produit incriminé est la trimétazidine, une substance utilisée pour soigner les angines de poitrine et interdite par l'Agence mondiale antidopage (AMA) depuis 2014, car elle favoriserait la circulation sanguine. Dans l'immédiat, cette annonce a retardé la cérémonie des médailles de l'épreuve par équipes, qui n'aura "probablement pas" lieu avant la fin des JO, a annoncé lundi matin le porte-parole du Comité international olympique. Elle a surtout jeté un immense doute sur la suite du destin olympique de Valieva : suspendue provisoirement par Rusada dans un premier temps, Valieva a obtenu dès le lendemain la levée de cette mesure, pour des raisons restées mystérieuses.

Sous pression, Valieva a fondu en larmes à l'entraînement

Ce qui a conduit le CIO, mais aussi l'AMA et la Fédération internationale de patinage, à saisir le TAS d'un recours contre cette décision. Depuis l'officialisation de son contrôle positif vendredi, Valieva continuait elle de s'entraîner consciencieusement jour après jour, tantôt sur la glace olympique, tantôt sur la patinoire d'entraînement.

Depuis, Valieva est restée muette

A l'exception d'un "bonjour" sonore lancé dimanche matin, accompagnée de membres de l'encadrement russe, elle est restée muette à chacune de ses traversées de la zone mixte. Elle s'était même caché le visage derrière son sweat-shirt vendredi. L'affaire Valieva a démarré en début de semaine dernière, quand le CIO a annoncé que la cérémonie de remise de médailles de la compétition par équipes, remportée lundi par la Russie qui concourt sous pavillon neutre, était reportée pour des raisons "juridiques".

La presse russe a ensuite évoqué un contrôle antidopage positif de Valieva, mais il a fallu attendre un communiqué vendredi de l'ITA, l'instance responsable du programme antidopage des JO, pour en avoir la confirmation. Même si Valieva avait été suspendue, le patinage russe et l'école Tutberidze conservaient des arguments puisque ses principales concurrentes sont aussi ses partenaires d'entraînement, précisément Anna Shcherbakova, championne du monde en titre, et Alexandra Trusova, médaillée mondiale et européenne, 17 ans toutes les deux.

L'affaire Valieva, quand elle sera examinée sur le fond, pourrait aussi raviver les soupçons entourant le sport russe, à la réputation déjà bien entachée en matière de dopage par le scandale des JO 2014 de Sotchi.

