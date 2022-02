Cette fois, pas de fausse note au départ pour les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Ce samedi, sur la glace de la patinoire de Pékin, les deux danseurs, quintuples champions d’Europe, ont réalisé une prestation de haute volée sur la danse rythmique : ils ont battu leur propre record du monde, avec un score de 90.83, pour s’installer en tête du concours, et lancer de la meilleure manière leur quête d’une première médaille d’or olympique, la seule qui manque encore à leur palmarès.

"Tout s’est bien passé, comme dans un rêve. Ça a été un passage majestueux, parfait", a résumé, plein d’enthousiasme, Alban Préaubert, consultant pour Eurosport. Le quintuple médaillé de bronze aux Championnats de France a apprécié l’aisance et la prise de risque du couple tricolore, félicitant Papadakis et Cizeron, qu’il trouve "toujours très audacieux, très créatifs dans leurs choix", eux qui ont choisi les morceaux "Made To Love"," U Move I Move" de John Legend, pour leur entrée dans la compétition.

Du côté des quadruples champions du monde, on ne cachait pas, non plus, un grand sourire et une belle satisfaction : "On a fait le choix de pas aller aux Championnats d’europe (10-16 janvier), notre dernière compétition c’était les nationaux en France cet hiver (16-18 décembre dernier), on se repose sur notre expérience, rappelait ainsi Guillaume Cizeron, après son passage sur la glace, au micro d’Eurosport. On sait ce qu’on a à faire, on est les meilleurs quand on arrive à être frais, en forme, et donc qu’on peut performer du mieux qu’on peut".

Une jubilation d’autant plus méritée quand on sait que les quatre dernières années ont été mouvementées pour le duo, entre la perte du titre européen en 2020, le "surmenage mental et émotionnel" vécu par Papadakis, et les remises en question amenées par la pandémie de Covid-19. "On est super heureux de notre performance, on est à une place totalement différente de celle où on était il y a quatre ans. Mentalement et au niveau de la préparation aussi. On n’a pas eu un bon souvenir du programme court il y a quatre ans, là c’est l’inverse, on est super heureux de notre performance, donc en effet, c’est une petite revanche", s’est pour sa part remémoré la Tricolore, faisant référence aux pénibles Jeux de Pyeongchang.

Cette fois-là, lors de la première épreuve, elle avait vu sa robe se détacher, et le couple tricolore avait dû lutter pendant deux minutes pour que Gabriella Papadakis ne se retrouve pas dévêtue. A l’arrivée, Papadakis et Cizeron avaient fini à la 2e place, avec un peu moins de deux longueurs de retard sur le duo canadien Virtue/Moir (81.93 pts contre 83.67 points).

Un handicap qu’ils n’avaient pu remonter lors du programme libre, battus de 0,79 point au final et abattus. Cette fois, ils sont bien dans le costume du leader, avec près de deux points d’avance sur le duo russe Sinitsina/Katsalapov (88.85) et les Américains Hubbell et Donohue (87.13). De quoi rassurer Préaubert : "Qu’ils aient réalisé le record du monde, c’est essentiel, ça a mis la pression sur leurs concurrents. Les Russes et les Américains sont encore au contact, mais cela devrait suffire en cas de sans-faute sur le concours libre", a-t-il analysé. Plus que jamais, l'or olympique est à portée de patins.

