L'affaire Kamila Valieva est loin d'être terminée. Après que le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a décidé de permettre à la patineuse russe de pouvoir disputer le programme indivduel ce mardi (11h), la défense de Valieva ne risque pas de calmer la colère des autres pays. Lundi, l'agence américaine d'antidopage n'a pas hésité à déclare que la "Russie a encore une fois pris en otage" les Jeux Olympiques tandis que le CIO a annoncé qu'il n'y aurait pas de cérémonie de remise de médailles si la patineuse vient à finir le podium.

Quoi qu'il en soit et en attendant de savoir si l'acharnement médiatique a une influence sur le niveau de Valieva, cette dernière s'est expliquée afin d'asseoir sa défense et éviter une possible exclusion des Jeux Olympiques 2022. La raison risque de ne pas plaire à tout le monde mais elle a au moins eu le mérite de convaincre le TAS.

"Je n’ai pas assisté aux auditions (du Tribunal arbitral du sport, TAS), mais l’argumentation (de sa défense) était la contamination avec un produit que son grand-père prenait", a indiqué Denis Oswald, membre du Comité international olympique en marge du point-presse quotidien à Pékin mardi.

L’argument du "produit contaminé", c’est-à-dire de l’ingestion accidentelle d’une substance dopante sans faute de l’athlète, est doublement important : il peut permettre d’obtenir une levée de la suspension provisoire, mais également de ramener la sanction à une simple "réprimande sans suspension" lorsque le dossier sera tranché sur le fond. Une thèse déjà retenue.

"Le produit (identifié) est un peu étrange, surtout pour une fille de cette âge, mais comme je l’ai déjà dit, tant qu’on ne sait pas ce qu’il s’est passé, c’est difficile de donner son opinion", a prudemment ajouté Oswald qui s'est d'ailleurs expliqué sur la décision du CIO de ne pas faire de cérénomie en cas de podium de Valieva. "Le message est que nous voulons attribuer la médaille à la bonne personne. Tant que la décision concernant le cas de dopage de cet athlète n'a pas été clarifiée - jusqu'à ce que nous ayons une situation claire, alors nous n'allouerons pas la médaille."

Déjà un cas similaire aux Jeux 2018

Dès la notification de son contrôle positif le 8 février, Valieva avait été suspendue provisoirement par l’agence russe antidopage (Rusada) avant d’obtenir le lendemain la levée de sa suspension après avoir fait appel. Après avoir auditionné les différentes parties, dont Valieva, pendant six heures, le TAS a décidé, sans se prononcer sur le fond de l’affaire, que la décision de Rusada de lever la suspension était justifiée et que la championne d’Europe 2022 pouvait continuer à participer aux Jeux d’hiver 2022 où elle a remporté l’épreuve par équipes.

La thèse de la contamination a déjà été reconnue par les instances sportives lors de contrôles positifs à la trimétazidine. La Russe Nadezhda Sergeeva, qui participait à l’épreuve de bobsleigh à deux des Jeux Olympiques 2018, a ainsi été contrôlée positive durant les Jeux, mais en octobre suivant, le TAS avait annulé sa suspension, car son contrôle positif résultait d’un "produit contaminé".

