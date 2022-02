Patinage artistique

Pékin 2022 - Malgré quatre quadruple flips, Aleksandra Trusova n'obtient que l'argent : son passage en vidéo

JEUX OLYMPIQUES - Aleksandra Trusova aura tout essayé pour monter sur la plus haute marche du podium. La Russe a présenté un programme libre très technique et garni de quatre quadruple lutz. Elle est d'ailleurs allée chercher plus de 100 points sur le score technique mais sa prestation est restée en-dessous de celle d'Anna Shcherbakova. Revivez son passage en vidéo.

00:04:12, il y a 9 heures