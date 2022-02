Patinage artistique

VIDEO - JO Pékin 2022 - Le soulagement et le bonheur pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sur les notes

JEUX OLYMPIQUES D'HIVER - On peut lire le soulagement et le bonheur sur leur visage au moment où les notes du programme libre sont dévoilées. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui couraient après l'or olympique depuis quatre ans, ont enfin leur titre. Grâce à un score cumulé de 226.98, le record du monde est battu. Voici en images le moment où ils découvrent leur classement final.

00:00:45, il y a 3 heures