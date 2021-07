Cette fois, c'est la bonne pour Tom Daley. A Londres et Rio, le plongeur s'était chaque fois heurté à l'hégémonie chinoise dans la discipline. Depuis 1988, la Chine a en effet remporté 75% des médailles d'or décernées en plongeon et elle restait sur un impressionnant sept titres sur huit possibles à Rio en 2016. Mais cette fois, le duo composé de Chen Aisen et de Cao Yuan, tous deux déjà deux fois médaillés d'or, a raté son quatrième plongeon (sur six) depuis la plateforme à 10 m de la capitale japonaise, laissant échapper un nouveau sacre olympique.

Tokyo 2020 Quand la grâce vous touche : Les trois meilleurs scores des JO en plongeon 10 m 08/04/2021 À 14:57

Les Britanniques Daley et Matty Lee ont eux tenu jusqu'au bout, s'imposant en finale avec 471,81 points, devant les Chinois (470,58 pts) et les Russes Aleksandr Bondar et Viktor Minibaev. Lors de la première journée des épreuves de plongeon dimanche, les Chinoises Shi Tingmao et Wang Han avaient elles remporté une victoire éclatante dans l'épreuve féminine synchronisée féminin, depuis le tremplin de 3 m. Le Canada avait décroché l'argent et l'Allemagne le bronze.

Tokyo 2020 Le plongeon à travers ses plus grands exploits olympiques, en 90 secondes 08/04/2021 À 14:43