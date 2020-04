Confinement : le poker live à l’arrêt

Des annulations en série

Ces dernières semaines, plusieurs festivals de poker ont été annulés comme le World Poker Tour Barcelona ou l’European Poker Tour à Monte-Carlo. Des tournois qui devaient rassembler des milliers de joueurs. Ces évènements nécessitent une grosse organisation et c’est aussi un gros investissement pour les casinos qui les organisent. La quasi-totalité des casinos dans le monde sont d’ailleurs fermés pour cause de confinement. Par ailleurs, les 7 clubs de jeux de la capitale ont aussi fermé leurs portes depuis les 15 mars dernier, les employés se sont retrouvés au chômage technique. L’Impérial Club, le Paris Elysées Club, le Club Circus Paris, le Club Montmartre, le Club Berri, le Club Barrière et le Club JOA Royale sont à l’arrêt. Le Club Pierre Charron dont l’ouverture était imminente a dû reporter son inauguration. Les tournois de poker qui été programmés dans certains clubs ont donc été reportés ou annulés.

Les tournois Live : une grosse organisation logistique

Organiser un tournoi de poker Live nécessite une grosse organisation logistique. Plusieurs camions remorques avec du matériel doivent se rendre dans les casinos avec des tables, les jetons, des centaines de paquets de cartes mais aussi les équipements pour réaliser le streaming. Les différents accessoires transportés dans chaque camion nécessitent une maintenance légère. Le streaming nécessite, par exemple, une table spéciale avec des capteurs RFID. Les jetons et les cartes disposent de puces qui permettent de connaître les cartes des joueurs lors de la diffusion des tournois sur internet. Les plus grands tournois disposent, aujourd’hui, de table télévisée. Ce fut par exemple le cas lors du dernier WPT DeepStacks Paris organisé par le Club Pierre Charron, qui s’est déroulé au Palais des Congrès. Ces tables télévisées sont de plus en plus suivies par les amateurs de poker. Plusieurs milliers de personnes peuvent suivre ces parties de poker commentées.

Le rôle clef du directeur de tournoi

Sur un tournoi de poker, c’est le directeur de tournoi qui est chargé de la bonne marche d’un événement. C’est lui qui garantit l’intégrité du tournoi. En général, il doit aussi se charger des inscriptions des compétiteurs. Il doit aussi vérifier le bon fonctionnement de l’horloge qui détermine les changements de niveaux sur un tournoi. Le directeur de tournoi doit aussi veiller à l’organisation du cycle de travail des croupiers qui doivent changer de table régulièrement et parfois prendre des pauses. Tout ce qui se passe aux tables doit être contrôlé. Lorsqu’il y a un litige entre des joueurs, il doit être capable de trancher quand les floors ne sont pas capable de le faire. Ses décisions ne doivent pas souffrir d’hésitation. La qualité maîtresse pour un directeur de tournoi est donc l’anticipation.

Les croupiers freelance dans une situation délicate

Sur les tournois de poker, les croupiers et floors travaillent souvent avec le statut d’autoentrepreneur. Avec le confinement et l’annulation de plusieurs tournois qui devaient avoir lieu à Barcelone, Monte-Carlo ou Marrakech, ils se retrouvent sans ressource durant cette période confinement. Une cagnotte a été lancée sur les réseaux sociaux afin de pouvoir les aider durant cette période difficile. De nombreux joueurs ont participé en donnant quelques dizaines ou centaines d’euros. Le plus gros donateur a été Jean-Noël Thorel, ancien chef d’entreprise et habitué des parties high stakes, c’est-à-dire les parties les plus chères de la planète en tournoi. Très généreux, il a versé 10.000€ dans cette cagnotte. Une véritable chaîne de solidarité s’est mise en place pour aider ces employés indispensables pour le fonctionnement du circuit live.

Vers un report ou une annulation des WSOP

Les World Series of Poker constituent le festival de poker le plus prestigieux au monde. Chaque été des milliers de joueurs du monde entier se rendent à Las Vegas pour disputer les différents tournois proposés. Tous les joueurs espèrent décrocher les fameux bracelets qui sont mis en jeu. Le Main Event à 10.000€ est le tournoi le plus attendu. Le gratin du poker mondial le dispute chaque année. On y trouve des joueurs comme Daniel Negreanu, Phil Hellmuth ou encore le belge Davidi Kitai. Ce tournoi a la particularité d’être diffusé à la télé américaine. Cette année, la 51ᵉ édition des WSOP aurait dû se dérouler du 26 mai au 15 juillet 2020. Mais cela semble bien compromis. Les dirigeants des World Series of Poker dont le Français Grégory Chochon réfléchissent à la décision à prendre. Sur les ondes de RMC, Grégory Chochon a indiqué qu’il était pour le moment trop tôt pour prendre une décision. Plusieurs options sont à l’étude comme le report ou l’annulation.