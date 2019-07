Barcelone, capitale européenne du poker

Durant tout l’été, les amateurs de poker auront les yeux rivés sur la Catalogne, et plus particulièrement sur le Casino Barcelona puisque s'y déroulent plusieurs festivals dont le fameux European Poker Tour (20 août-1er septembre). Mais avant cet événement phare, en juillet les joueurs pourront disputer les Flip Flop Series (15-28 juillet) et une étape des Championnats d’Espagne de poker (9-20 août) avec un Main Event à 500 euros. Il s’agit d’un beau préambule. Le Casino Barcelona cherche à attirer les joueurs de plus en plus tôt dans la ville. Il faut dire que la destination avec le soleil et la plage ne manque pas d’atouts.

Cette série de festivals permettra d’attirer des joueurs venus du monde entier. Les gros joueurs professionnels comme les récréatifs y trouvent leur compte. Il faut dire que l’organisation est bien rodée et que les équipes sont très professionnelles. Certains tournois de cet EPT organisé par PokerStars seront filmés et commentés en Live gratuitement, grâce à un dispositif conséquent. Le Main Event de l’EPT se déroulera du 26 août au 1er septembre. Il faudra débourser 5.300 euros pour pouvoir participer à cet événement majeur.

Barcelone reste une destination fétiche des joueurs de poker. Depuis 2004, l’EPT fait escale chaque année dans la ville catalane qui est devenue une étape incontournable avec des chiffres d’affluence donnent le tournis. Le tournoi principal a enregistré 1 931 inscriptions l’an dernier, soit presque 10 fois plus que les 229 joueurs de la première édition, en 2004. Depuis 2012, le vainqueur a toujours encaissé un gain officiel à 7 chiffres (ou presque). En 2018, c'est Piotr Nurzynski qui avait empoché 1.037.109 euros après un deal avec le chinois Haoxiang Wang.