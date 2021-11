Octobre 2021 à Las Vegas. L’heure de gloire pour Jason Koon. Le joueur vient de remporter l'Event #11, le tournoi de Heads-Up No-Limit à 25.000$ de droit d’entrée. C’est une sorte de consécration pour le joueur qui a commencé le poker depuis une petite dizaine d’année.

Jason Koon a commencé à jouer au poker en 2006 à l'université. Il a joué en ligne sur le site PokerStars mais aussi sur Full Tilt. En avril 2009, il s’est adjugé un tournoi du Spring Championship of Online Poker, empochant plus de 300.000 $ de gains. Depuis 2008, Jason Koon dispute des tournois live. Le live a une vraie spécificité par rapport au poker en ligne. Koon a joué ses premiers WSOP, à Las Vegas, en 2009 où il a signé deux places payées. En 2010, Koon marque les esprits et terminant 4e du Main Event du World Poker Tour au Bellagio pour 225.000 $. Une première performance de standing.

Un solide palmarès

En 2011, Koon s’adjuge l’événement « FTOPS » de Full Tilt Poker qui comptait 11.343 entrants pour 458.550 $ de gains. En 2012, le joueur a participé au high roller lors de l’EPT aux Bahamas (PCA), encaissant plus de 270.000 $. Aux WSOP 2012, Koon a terminé 2e de l'événement Heads-Up No Limit Hold'em/Pot Limit Omaha à 3.000 $ pour 128.660 $.

En 2013, Koon a fini 2e derrière David Peters dans un tournoi au Bellagio à Las Vegas pour 316 000 $. Online, Koon est aussi capable de briller sur les sites de poker en ligne en argent réel . Il a transformé 100$ en 110.820 $ après en finissant troisième d'un tournoi à faible buy-in au SCOOP. En 2016, Koon a s’adjuge le Seminole Hard Rock Poker Open pour 1.000000 $. Il a dominé Seth Davies en heads-up. C’est à ce moment-là son plus gros gain en Live.

Un habitué des tournois High Stakes

La victoire de Koon en tournoi la plus lucrative pour le moment s’est déroulée lieu lors des Super High Roller Series au Montenegro 2018 de Triton Poker. Dans un tournoi short deck avec un buy-in de 127.000$ US et 103 participants, il a gagné 3.579.914 $, battant Xuan Tan en heads-up. Sur ce genre de tournois les plus gros sharks du circuit font le déplacement. Dans le film Le Grand Jeu , on découvre très bien cet univers du poker hautes limites.

Jason Koon (WSOP) Crédit: DR

En août 2019, il a fini 2e d’un tournoi des London Triton Poker Super High Roller Series pour 907.000 £ de gains. Debut 2021, les gains de Koon en tournois live excèdent les 31.000.000$. Une somme colossale qui donne le tournis. Koon a aussi remporté 15 titres live et se classe 10e de la All Time Money List, c’est-à-dire ceux qui figurent parmi les plus gros gagnants.

Lors des WSOP 2021, Koon a remporté l'Event 11. Jason Koon a obtenu la consécration sur un tournoi qui a réuni 57 experts en head's up. Il a battu le Hongrois Gabor Szabo durant l’ultime face à face. L'Américain a remporté 6 affrontements pour obtenir un bracelet et 243.981$ de gains. Le second a tout de même empoché 150.790$.

Les World Series of Poker constitue le festival de poker le plus prestigieux au monde. Décrocher un bracelet est le graal pour n’importe quel joueur. De nombreux Français font le déplacement chaque année comme Pierre Calamusa, Yoh Viral ou ElkY. En ce moment, Jason Koon est dans une phase très positive. C’est que l’on appelle dans le jargon un Good Run, c’est-à-dire qu’il enchaîne les performances. Pour cela, il réalise des séances de travail durant lesquelles il analyse des mains pour se perfectionner et encore progresser. La particularité de Jason Koon est qu’il est bon en live comme en ligne.

Le nouvel ambassadeur de GGPoker

Jason Koon a déjà représenté les couleurs de plusieurs sites. En octobre 2017, Koon annonce qu’il sera ambassadeur du site PartyPoker. Un partenariat qui s’achève en août 2021.En octobre 2021, il devient ambassadeur de GGPoker. C’est une room de poker qui est de plus en plus active sur le marché du poker en ligne. L’interface du site est très étudiée et des centaines de développeurs travaillent à mettre au point le soft le plus efficace. Les pays dans lesquels la room est présente sont de plus en plus nombreux comme la Belgique récemment. Il y a d’ailleurs, des rumeurs qui annonceraient à moyen terme l’arrivée de GGPoker dans l’hexagone mais aucune date n’est pas prévue pour le moment.

Ces derniers mois, plusieurs joueurs de poker ont été recrutés par le site. C’est le cas du Canadien Daniel Negreanu qui est une figure du poker mondial. ElkY , le célèbre joueur français est aussi sponsorisé par la room online. C’est aussi le cas de Fedor Holz, le génie allemand et de Dan Bilzerian. Jason Koon a été recruté par la plateforme de poker qui est d’ailleurs associée aux WSOP. Le but d’un ambassadeur est de faire en sorte que de nouveaux joueurs souhaitent s’inscrire sur le site. GGPoker mène un combat acharné face à PokerStars pour glaner de nouvelles parts de marché dans un secteur très concurrentiel. D’autant plus avec les confinements, le marché a été redynamisé.

Au-delà de sa position de joueur phare en high stakes, Koon peut aussi se targuer d'une connaissance importante sur la sécurité des salles de poker online ou l'évolution de l'intelligence artificielle. Des atouts que GGPoker veut mettre à profit : « Chez GGPoker, on estime nos ambassadeurs comme des membres à part du groupe. La réputation de Jason et son comportement font de lui l'ambassadeur parfait. Avoir un joueur de son niveau pour nous conseiller et nous représenter, ça n'a pas de prix ». C’est une spécificité de GGPoker que de chercher à consulter les joueurs pour améliorer son site. ElkY est souvent sollicité pour optimiser cette plateforme.

