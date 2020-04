ElkY devient l’ambassadeur de la room GGPoker

C’est depuis Prague, son lieu de confinement, que Bertrand ElkY Grospellier a annoncé qu’il rejoignait Daniel Negreanu comme ambassadeur de la room GGPoker. Bryn Kenney et Felipe Ramos représentent aussi la room. Une vidéo de 3 minutes montrant le joueur a été mise en ligne sur la chaîne Youtube de GGPoker. Elle retrace notamment le parcours du joueur. En signant ce partenariat, le site internet recrute un joueur qui dispose d’une grande communauté de fans dans le monde entier. ElkY est très connu en Europe mais aussi dans le monde entier. Très actif sur les réseaux sociaux, ElkY va contribuer à faire rayonner la marque. Le joueur possède un palmarès énorme et cumule plus de 14 millions de dollars de gains en Live. Ces derniers mois, il a multiplié les performances en tournoi. A Rozvadov, il a récemment remporté le Colossus des WSOP Circuit pour 190.000€ de gains. Plus de 2.000 joueurs étaient en lice sur ce tournoi.

La fin du partenariat avec PartyPoker

ElkY met aussi fin à son partenariat avec PartyPoker. Pendant deux ans, le joueur a brillamment porté les couleurs de la room aux 4 coins du monde. Son acolyte Bruno Fitoussi a souhaité bonne chance à ElkY pour la suite. Dans le même temps, on a appris que le comédien Kevin Hart devenait l’ambassadeur de PartyPoker. L’acteur possède une énorme notoriété aux Etats-Unis. Les têtes d’affiche du poker mondial disposent d’agent pour gérer leur contrat, certains ont même recours à des agences de communication digitale pour gérer leur image. En signant chez GGPoker, ElkY va certainement faire des sessions sur Twitch durant lesquelles il commentera ses parties de poker. Il souhaite vraiment interagir avec ses fans pendant ces parties filmées. Le joueur est connu pour multitabler avec brio. ElkY a indiqué qu’il a appréciait particulièrement la qualité du soft de GGPoker. Sur le site, il est possible, par exemple de staker directement des joueurs. La room GGPoker s’est rapprochée des WSOP pour organiser certains festivals online. La room prend donc une dimension de plus en plus importante à l’international mais n’est toujours pas disponible en France. La room est aujourd’hui la quatrième plateforme de poker en ligne la plus fréquentée dans le monde.