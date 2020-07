Lex Veldhuis, l'influenceur du poker, remporte un Stadium Series

Depuis quelques jours, PokerStars organise un festival online qui s’appelle les Stadium Series. Les meilleurs joueurs s’affrontent en ligne sur les différents tournois. Le 20 juillet dernier, le joueur hollandais Lex Veldhuis s’est adjugé un tournoi. Portrait.

Alors que le poker Live tourne au ralenti en ce moment, le poker en ligne se porte bien. En effet, appliquer les gestes barrière sur les tournois de poker est assez contraignant et les gros festival Live comme les EPT, les WSOP ou les WPT n’ont pas encore repris. Les gros festivals de l’été comme les World Series of Poker qui se tiennent habituellement à Las Vegas ont été reportés à l’automne. L’EPT Barcelona qui se tient habituellement en août a été annulé. Le poker en ligne se porte bien. Pendant le confinement les sites de poker comme PokerStars ou Winamax ont connu une affluence record. De nombreuses personnes ont même ouvert des comptes spécialement durant cette période. Certains observateurs ont même parlé d’un nouvel âge d’or du poker qui se profilait à l’horizon.

96.143$ de gains pour cette victoire

Quoiqu’il en soit sur PokerStars, les Stadium Series battent leur plein. Lex Veldhuis a remporté le Stadium Series 16, sur lequel il fallait débourser 2.100$. Le joueur hollandais a encaissé 96.143,16$. Une belle somme. Le joueur possède un beau palmarès en Live puisqu’il cumule plus de 600.000$ de gains en tournoi. Lex Veldhuis dispose d’une énorme communauté de fans sur les réseaux sociaux. Des milliers d’amateurs de poker le suivent régulièrement, notamment sur Twitch. Ses sessions durant lesquelles il retransmet ses partis battent des records.

Une table finale très relevée

Sur l’Event 16, 243 entrants étaient en lice. 500 000$ de prizepool étaient garantis sur ce tournoi. La table finale était très relevée. Avec avec notamment Fedor « GlitchSystem » Kruse et Anton « Bomber & Granater » Wigg. En fin de compte, Wigg a pris la 4e place pour un peu moins de 42.000 $, Kruse a empoché 55.000$ pour sa 3e place. Pour finir, Mike «SirWatts» Watson a été battu dans le heads-up final par Lex Veldhuis, qui, comme toujours, a joué en direct devant ses fans sur Twitch lorsqu'il a remporté la victoire. Watson a obtenu un peu moins de 73.000 $ pour cette deuxième place.

Lex Veldhuis, une figure du circuit poker

Lex Veldhuis s’est imposé, ces dernières années, comme une figure importante du circuit poker, en Live comme online. L’occasion de revenir, brièvement sur son parcours exceptionnel. Le joueur est né à Vlissingen, une commune localisée sur la côte des Pays-Bas. Lorsqu’il était petit, il pratique beaucoup de sports et devient vite fan de jeux vidéo. Ce n’est pas le seul joueur à avoir commencé dans l’univers des jeux vidéo, on pense, par exemple, à ElkY. Il débute sur différentes consoles de jeux mais ce qu’il aime, avant tout, c’est la stratégie. Il apparaît rapidement comme l’un des meilleurs joueurs de « Starcraft ». Lex a commencé à jouer au poker en ligne à partir de 2005.

« Lex Veldhius fait vite parler de lui dans le monde du poker en ligne. Le joueur enchaîne les parties en Cash Game et brille. Au fil du temps, il joue sur des limites de plus en plus élevées. », explique Gabe Kaplan, observateur avisé de l’univers du jeu. Récemment, il s'était frotté avec un autre requin du poker, Antonio "The magician" Esfandiari, joueur d'origine iranienne, célèbre pour être un des meilleurs en termes de gains en cash game. Comme les gros joueurs online, il joue sur plusieurs tables en même temps pour optimiser ses gains sur des sites tels qu'Arabian Betting. En effet, les joueurs de cash game veulent voir de nombreuses tables ouvertes avec leurs types de mises et de jeux préférés, or c'est exactement ce que propose ce site, et qui en plus est ouvert dans les pays arabes, comme le Maroc, l'Algérie ou encore l'Iran, pays d'origine d'Antonio Esfandiari. C’est aussi un excellent joueur de tournoi qui participe à beaucoup d’événements, tout en enchaînant les performances. Lex Veldhuis s'assoit également à des tournois en live dans des casinos en Europe et aux Etats-Unis et s'en sort plutôt bien puisqu'il affiche un ROI positif.

Un amoureux de Las Vegas

Lex Veldhuis a disputé ses premiers tournois live en Hollande et en France et enchainé sur de gros tournois de Las Vegas. Dans le Nevada, il participe à des tournois au Bellagio, au Mirage et au Mandalay Bay. Il finit dans les places payées sur plusieurs tournois des World Series à plusieurs reprises. Son plus gros résultat en live date de 2009 quand il dispute un tournoi à 40.000 $ du 40e anniversaire des WSOP. Ce tournoi propose au droit d’entrée de 40 000 $ et attire les meilleurs joueurs du monde. Il atteint la table finale et empoche 277.939 $ pour sa 7e place, le plus gros gain de sa carrière.

Lex Veldhuis vit comme un pro du poker et partage son temps entre Rotterdam et Las Vegas. Il a entrepris des études de criminologie à l'université Erasmus de Rotterdam, mais a mis ses études entre parenthèses pour l'instant. Il est possible qu'il s'y consacre à nouveau, mais à l'heure actuelle, il se consacre aux grosses parties de poker en ligne. Dans les semaines et mois qui viennent on retrouvera le joueur sur les festivals de poker live dans le monde entier, notamment sur les étapes EPT.

