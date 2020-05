Report des WSOP à l’automne 2020 à cause du Covid-19

En raison de l’épidémie de Covid-19, les WSOP, mythique festival de poker américain, n’auront pas lieu aux dates habituelles. Certains tournois devraient se jouer en ligne.

C’était une décision que beaucoup de joueurs attendaient et qui paraissait évidente. Les World Series of Poker qui devaient se dérouler du 26 mai au 15 juillet 2020, à Las Vegas, sont reportés à cet automne 2020. On ne connaît pas précisément encore les dates exactes. Les dirigeants du circuit américain se détermineront dans les semaines à venir. Dans le communiqué de presse publié le 20 avril dernier, Ty Stewart, le directeur exécutif des WSOP se dit déterminé à organiser le festival cette année mais veut le faire en ayant toutes les garanties en matière sanitaire. La priorité pour les organisateurs est la santé du personnel et des joueurs. Il était impensable qu’il en soit autrement. Les dirigeants des World Series of Poker dont fait partie le Français Grégory Chochon ont planché depuis plusieurs semaines sur différentes scénarii possibles. Celle du report à l’automne est la plus sage.

Les WSOP : un festival mythique

Bruno Fitoussi a déjà indiqué qu’il serait partant pour disputer des tournois pendant ces WSOP 2020, à Las Vegas. Certainement que les organisateurs vont mettre en place des mesures sanitaires comme le port du masque obligatoire, une désinfection du matériel, des prises de température. Pour rappel, la ville constitue la Mecque du poker mondial et les World Series of poker, le festival le plus attendu de l’année. Des joueurs du monde entier s’y rendent pour jouer au poker. De nombreux casinos y proposent des tournois avec des droits d’entrée très variés. Durant l’été, c’est la capitale mondiale du poker. En ce moment, la ville est totalement à l’arrêt et les casinos sont fermés. Un coup dur pour le secteur. Plus globalement, c’est l’ensemble des tournois de poker dans le monde qui sont annulés en ce moment. Aucune date précise de reprise n’est prévue pour le moment.

Des tournois auront lieu sur WSOP.com

Les différents tournois WSOP Circuit qui devaient être joués en Live le seront en ligne. Les WSOP viennent d’ailleurs d’annoncer un partenariat avec la room GGPoker pour mettre en œuvre plusieurs tournois labélisés WSOP sur le site en question. Le site WSOP.com organisera aussi des tournois en ligne. Des annonces devraient avoir lieu prochainement. Pendant cette période de confinement, les sites de poker en ligne connaissent une fréquentation accrue. Un bon nombre de bonus et offres sans dépôt se multiplient sur les sites de casinos en ligne pour l’occasion. De nombreuses personnes ouvrent des comptes sur différents sites, on peut jouer sans argent réel si on ne pense pas être le prochain prodige du poker ou déposer une certaine somme pour disputer des tournois et profiter des bonus avec ou sans dépôt disponible. En France, l’activité du poker en ligne et des casinos en ligne a plus que doublé ces dernières semaines.

Le Main Event à 10.000$ devrait avoir lieu en 2020

Pour les joueurs qui avaient déjà réservé un hôtel au sein du groupe Caesars. Il est possible d’annuler ou modifier sa réservation. Le calendrier précis des World Series of Poker 2020 sera modifié concernant les tournois. Pour le moment, on sait juste qu’il y aura le fameux Main Event à 10.000$ de droit d’entrée. L’an dernier, c’est le joueur Allemand Hossein Ensan qui l’avait emporté et avait empoché 10 millions de dollars. Plus de 28.000 joueurs étaient sur la ligne de départ. Pour un joueur de poker, remporter le Main Event des WSOP, c’est vraiment entrer dans la légende du poker. Pour rappel, parmi les vainqueurs de ce tournoi mythique, on peut citer Doyle Brunson, StuUngar ou encore Phil Helmuth.

Le gratin du poker mondial s’y rend habituellement

Plusieurs centaines de Français font habituellement le déplacement. On retrouve souvent les meilleurs joueurs tricolores du moment comme Alexandre Reard, Pierre Calamusa, Julien Martini, Kalidou Sow… Les joueurs du Team Winamax font aussi le déplacement avec Davidi Kitai, Gaëlle Baumann, Adrian Mateos ou Guillaume Diaz. Les équipes de Winamax filment très régulièrement leurs joueurs et diffuse la série « Dans la tête d’un pro », toujours très appréciée des joueurs de poker. Les pointures internationales font aussi le déplacement comme Phil Ivey, Bryn Kenny ou Stephen Chidwick. Mais cette année, l’incertitude domine sur la tenue réelle des WSOP et leur date. Les responsables des WSOP communiqueront dans les semaines à venir pour donner davantage de précisions.





