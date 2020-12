La semaine dernière, le nom de 11 finalistes ont été rendu public. Le fondateur de PokerStars Isai Scheinberg figure dans ce casting prestigieux, on retrouve aussi le cador finlandais Patrik Antonius. Les autres prétendants sont les commentateurs Lon McEachern et Norman Chad, Eli Elezra, Antonio Esfandiari , Chris Ferguson, Ted Forrest, le truculent Mike Matusow, Matt Savage ou encore Huckleberry Seed. Les discussions devraient être serrées.

Un beau casting

Dans cette liste on retrouve plusieurs pointures du poker qui sont des habitués des WSOP. C’est le cas d’Antonio Esfandiari, Mike Matusow ou Eli Elezra. Ces joueurs pour être performants doivent travailler en permanence leur jeu. Pour disposer de la stratégie poker optimale, il faut échanger avec d’autres joueurs et regarder des vidéos. C’est une manière de rester compétitif. Mais ces joueurs ont déjà eu l’occasion de montrer qu’ils étaient toujours dans le coup et ont marqué l'histoire du poker.

David Oppenheim et Chris Moneymaker introduits en 2019

Le nouveau membre sera intronisé durant une cérémonie qui aura lieu le 30 décembre prochain, en parallèle du head's up du Main Event des WSOP, à Las Vegas, accordant le bracelet et un million de bonus. La personnalité désignée sera la 59e légende à pénétrer dans ce panthéon du poker. En 2019, David Oppenheim et Chris Moneymaker avaient été choisis. MoneyMaker est une légende de poker. Il est le symbole de la démocratisation du poker dans le monde. En 2003, il avait remporté le Main Event des WSOP, alors qu’il était un joueur amateur qui s’était qualifié en ligne pour quelques euros. Il avait empoché 2,5 millions de dollars.

Pour intégrer le Hall of Fame, plusieurs critères sont à respecter. Il faut pour un joueur avoir jouer contre les meilleurs joueurs de la planète, avoir disputer des parties hautes limites, avoir fait preuve de régularité et gagné le respect de ses pairs. Par ailleurs, il faut être âgé d’au moins 40 ans à la date des nominations. Pour les non-joueurs, il faut avoir participé à l'évolution et au succès du poker, de façon nette et avec des résultats notables.

