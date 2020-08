WSOP Online : Kristen Bicknell s’offre un bracelet

La joueuse canadienne Kristen Bicknell ajoute un titre de plus à son palmarès après avoir décroché son troisième titre WSOP. Avec plus de 5 millions de dollars de gains en tournoi live, la jeune femme démontre une fois de plus qu’elle est sans doute la meilleure joueuse du monde en ce moment.

A 33 ans, Kristen Bicknell possède déjà un palmarès bien fourni. Après avoir débuté en jouant en ligne, elle a décroché un premier titre des World Series of Poker (WSOP) en 2013 sur le Ladies. Pour les novices, il faut savoir que les WSOP constituent le festival de poker le plus prestigieux au monde. Kristen Bicknell a remporté un second bracelet WSOP en 2016 et occupe depuis le devant de la scène poker et la plupart des observateurs la considère comme la meilleure joueuse actuellement. La jeune femme partage la vie d’une star du circuit : Alex Foxen. A eux deux, ils forment le couple le plus glamour du monde du poker. Le 29 juillet dernier, la joueuse canadienne s’est adjugé son troisième bracelet WSOP. Pour rappel, les WSOP se jouent cet été en ligne mais devraient se jouer en Live à l’automne prochain. Ils ont été décalés en raison de la crise du Covid-19.

Un gain de 356.412€ pour Kristen Bicknell



Joueuse sponsorisée par la room Partypoker, Kristen Bicknell s’est adjugé l'Event 44: un tournoi à 2.500$ de droit d’entrée et qui s’est joué en 6-max. Dans le tête à tête final, elle a battu le joueur brésilien Belarmino "Iseey0urcard" De Souza. Kristen Bicknell empoche 356.412$. Ce tournoi qui s’est déroulé sur une seule journée a duré plus de 9 heures, la joueuse a dominé un field conséquent composé de 892 entrants. Le prizepool généré par les participants s’est élevé à 2.1 millions de dollars. Les tournois des WSOP Online rencontre un beau succès en ce moment. Durant le confinement, de nombreuses personnes qui allaient habituellement se faire plaisir sur du pari sportif se sont mis au poker en ligne.

Un beau palmarès

Pour rappel, en 2013, elle s’était imposée sur le Ladies des WSOP pour plus de 170.000$ de gains en prenant le dessus sur Leanne Haas. En 2016, elle a encaissé plus de 290.000$ après son succès sur le WSOP Bounty à 1.500$ de Buy-in. La joueuse était folle de joie après ce troisième succès qui n’a pas la même saveur qu’un titre remporté en Live mais le succès est là. Un joueur français, assez inexpérimenté, a réussi à se glisser en table finale. Il s’agit d’un joueur d’origine alsacienne qui vit en Chine. Le jeune joueur empoche 75.416$ pour sa belle 5e place.

Résultats de la table finale :

1.Kristen Bicknell 356.412$

2.Belarmino "Iseey0urcard" De Souza 261,249$

3.lya Anatsky 191,494$

4.Dong "nuoyani" Jiang 140,365$

5.Simon Higgins 102,887$

6. Jerome "gorgiAAs" Finck 75,416$

7. Patrick "Pepsi_zero" Semrau 55,280$

8. Paul "Doduckduck" Barnes 40,520$

9.Nikita "SanyaRostov" Kalinin 29,701$

