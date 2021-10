C'est une performance de standing qu'a signée le Slovène, Rok Gostisa. Il a dominé un field gigantesque constitué de 1179 entrants pour accéder à la table finale avec plusieurs pointures du circuit comme Joao Simao, Talal Shakerchi ou encore David Peters.

Une grosse affluence

Il faut rappeler que le circuit WPT s’est associé avec PartyPoker pour cet évènement et que l’affluence était vraiment au rendez-vous pour un Buy-in à 5.300$. Depuis la crise sanitaire, le poker en ligne a connu un vrai regain d’intérêt et les scores de gros tournois sur les plateformes sont très élevés. Récemment, on a d’ailleurs appris que la Française Hermance Blum avait eu une promotion au sein de l’organisation WPT . Elle est désormais vice-présidente chargée du marketing au niveau mondial.

Deux Français sont parvenus à se glisser parmi les places payées, c’est le cas de Benjamin Chalot (170e pour 10.402 $) qui a enchaîné les performances ces derniers mois et François Pirault (126e pour 11.816 $). Le joueur belge Kenny Hallaert fait mieux que les tricolores en terminant 22e pour 36.654 $. A noter que trois joueurs brésiliens figuraient en table finale : Joao Simao, Rodrigo Sirichuk et Bruno Volkmann.

Un énorme gain pour Rok Gostisa

C’est finalement un joueur slovène Rok Gostisa qui tiré son épingle du jeu. Il signe sa plus belle victoire et empoche 959.493 $. Il a dominé en Heads-up le redoutable David Peters qui pourra se consoler avec 660.482 $. En plus du gain, Gostisa a remporté une montre Hublot . Depuis plusieurs années, le circuit WPT a noué un partenariat avec la marque horlogère. Il faut dire que de nombreux joueurs de poker sur le circuit sont fans de belles montres et les arborent fièrement. Vlad Darie complète le podium pour un gain de 453.677 $.