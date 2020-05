Jason Mercier s’adjuge un tournoi sur les WPT Online Series

Depuis, quelques jours, le festival World Poker Tour Online Series bat son plein sur le site PartyPoker. Le célèbre joueur américain Jason Mercier a remporté le Pot Limt Omaha hautes limites.

Jason Mercier est l’une des légendes du poker américain. Le joueur est redoutable en live comme en ligne. Il possède déjà un palmarès bien garni. Il a notamment déjà décroché 5 victoires sur les SCOOP, sur le site PokerStars. Vendredi 22 mai, le joueur âgé de 33 ans, moins actif ces derniers mois, a brillé sur PartyPoker. Il s’est adjugé le Pot Limit Omaha High Roller. 101 joueurs avaient déboursé 10.300$ pour jouer cet événement. Jason Mercier s’est imposé pour un chèque de 279.265$.

Jason Mercier s’est défait de Linus Loeliger

Jason Mercier a vaincu le très coriace joueur helvétique Linus Loeliger dans le tête à tête final. Ce dernier se consolera avec les 176.750$ attribués au second alors que Viktor Blom 3e empoche 121.200 $. Viktor Blom est un joueur mythique du poker online. Connu sous le pseudo de « Isildur1 », le joueur suédois remporté des sommes énormes sur les sites de poker en ligne alors qu’il était tout jeune. Autant dire que la table finale était très relevée et qu’elle comptait de nombreux cadors du circuit. Ces derniers mois, le poker live est à l'arrêt, les joueurs de poker sont donc contraints de jouer sur internet. Ces derniers jours, quelques casinos ont rouvert leurs portes mais n’organise pas de tournois pour le moment. A noter que les WSOP se dérouleront, exceptionnellement, durant l’automne 2020. Un événement très attendu des joueurs du monde entier.

Le poker online en plein boom

Avec le confinement, le poker en ligne a connu un essor considérable. De nombreux joueurs ont récemment ouvert des comptes. C’est le cas aux États-Unis mais aussi en Europe. Certains parlent même d’un boom du poker similaire à celui que l’on a connu au début des années 2010. Les paris sportifs tournent aussi au ralenti et les tradeurs sportifs travaillent peu en ce moment. Le poker lui se porte bien et les festivals online se multiplient en ce moment comme les SCOOP et les WPT Online Series. En France, Winamax propose aussi une offre de tournoi qui est très riche.

Classement de la table finale :

1. Jason Mercier – 279,265$

2. Linus Alarik Loeliger – 176,750$

3. Viktor Blom – 121,200$

4. Yuri Dzivielevski – 86,860$

5. Andras Torberg – 63,125$

6. John O’Shea – 41,915$

