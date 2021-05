Le tricolore Sonny Franco est chipleader de cette table finale à 6 joueurs. Le joueur est déjà sûr d’empocher au minimum 261.700$. Le résident marocain peut rêver du premier prix de 1.261.095$. Pour rappel, le joueur avait déboursé 3 500$ pour le ticket d’entrée. Un beau retour sur investissement.

Une table finale retransmise avec des commentaires en français

2 482 joueurs étaient en lice au départ en d'avril à Hollywood, le dénouement de l’événement aura lieu à Las Vegas, dans le Studio PokerGo. D’ailleurs, la finale sera retransmise sur le Twitch de PokerNews France et Club Poker et PokerNews France, avec des commentaires en Français. Une vraie bonne nouvelle pour les amateurs de poker.

Pour cette table finale, Sonny Franco fait figure de favori. Il faut dire qu’il a maintenant une solide expérience. Le jeune homme a joué pour la première fois au poker durant des vacances à la montagne. Il a commencé à s’assoir aux tables des casinos du Sud de la France, en 2008, au Casino du Cap d’Agde.

Sonny Franco, un joueur expérimenté

Quelques années plus tard, il signe sa première victoire en live à Barcelone, en 2013 sur le MES Poker Barcelona pour 6.600€. L’Espagne fait partie des places fortes du poker avec Barcelone mais aussi Madrid. Outre le poker, il est possible de faire de nombreuses activités à Madrid . Les joueurs de toute l’Europe aiment venir jouer dans la péninsule ibérique. Le pays ne manque pas d’atouts.

Le joueur est également actif sur les rooms de poker en ligne. Le joueur prend ensuite la décision d’aller s’installer au Maroc, à Marrakech . Un pays dans lequel plusieurs joueurs de poker ont posé leurs valises. Sonny Franco joue plusieurs tournois à Marrakech et remporte de nombreuses victoires. C’est un pur joueur de tournoi. A Las Vegas, lors des World Series of Poker, il a fait de belles performances en 2017 et 2018. Son palmarès commence à être bien garni car il possède 5 bagues WSOP Circuit obtenues notamment à Marrakech. En mars 2020, il a gagné le WPT Deepstacks Paris pour 202.000€. Une performance impressionnante. Mais le meilleur est sans doute à venir.