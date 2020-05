Marrakech, terre de poker

Depuis plus d’une décennie le Maroc est devenu une destination poker très prisée. A Marrakech, de nombreux tournois y sont régulièrement organisés. Après la crise du Covid-19, la Ville Rouge devrait redevenir une place forte du jeu.

Avec son climat agréable et son patrimoine exceptionnel, Marrakech ne manque pas d’atouts. Dans la Ville Rouge, les joueurs de poker peuvent taper le carton dans deux casinos qui possèdent chacun une belle offre : la Mamounia et le Casino Es Saadi. Depuis le mois de mars, ces deux établissements sont fermés. Une fois, le confinement terminé, ces lieux proposeront à nouveau du poker, en Cash Game et ensuite en tournoi.

En quelques années, Marrakech est devenue une destination incontournable pour les amateurs de poker. D’ailleurs, plusieurs joueurs de poker s’y sont même installés, c’est le cas de Sonny Franco ou de Roger Hairabedian. Le casino de la Mamounia, hôtel de légende, mêle tradition et modernité. C’est Roger Hairabedian qui gère la poker room. En temps normal, les tables de Cash Game y sont très animées. Des tournois y sont programmés à intervalles réguliers.

Le Casino Es Saadi est l'autre lieu phare de Marrakech. L’établissement accueille de gros événements comme le World Poker Tour DeepStacks ou une étape des World Series of Poker. Les joueurs se déplacent toujours en masse. La salle de tournoi est très agréable et l’ambiance toujours bon enfant. Les joueurs viennent pour le jeu mais aussi pour la fête.

Destination qui mêle poker et fête

Pendant plusieurs années, le Sismix, événement concocté par la room online Winamax conjugue tournois de poker au Casino Es Saadi et fête au Theatro, une boite de nuit très prisée. Les équipes qui travaillent sur les tournois de poker font preuve d’un grand professionnalisme et les croupiers sont rodés. Toute l’année, Marrakech propose des tournois réguliers. Chaque semaine, on trouve de l’action aux tables. A Marrakech, beaucoup de Français font le déplacement mais aussi des Espagnols.

Dans les semaines et mois qui viennent le poker va reprendre ses droits à Marrakech. Des mesures sanitaires vont être mises en place comme l’usage de gel hydro alcoolique, la prise de température à l’entrée, la désinfection des jetons, l’obligation de porter des masques et un nombre limité de joueurs à table et dans le casino. Les organisateurs vont de devoir s’adapter à ces nouvelles contraintes. De nouvelles normes vont se mettre en place pour permettre une renaissance du poker en Live.

