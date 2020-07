The Biggest Bluff : Maria Konnikova livre son expérience du poker dans un livre

A la fin de l’année 2016, l’auteure Maria Konnikova souhaitait consacrer un projet d’ouvrage au poker. Elle était totalement profane en la matière, elle s’est alors rapprochée d’un joueur expérimenté qui s’appelle d'Erik Seidel. Elle a découvert ce jeu et s’en est prise de passion. Elle raconte cette immersion dans le monde du poker dans un livre qui vient de sortir : The Biggest Bluff.

Diplômée en psychologie, Maria Konnikova a déjà écrit deux ouvrages qui furent des succès. Pour son troisième projet, elle avait décidé de s’intéresser à l’univers du poker. Au départ, elle ne connaissait rien au poker, même pas les règles. Elle souhaitait écrire un livre sur la chance et la place qu’elle occupe dans la vie des individus. Au fil de son parcours dans le monde du poker, elle s’est rendue-compte que ce jeu était très intéressant pour analyser le processus de décision des femmes et des hommes. Au poker, il faut faire des choix parfois cornéliens, un prisme intéressant en matière de psychologie.

Erik Seidel, la porte d’entrée

Poker Phil Ivey parvient à un accord avec le Casino du Borgata 10/07/2020 À 16:05

L’auteure avait pour objectif de se rapprocher d’un joueur expérimenté et s’est rapproché d’un des vétérans du poker, Erik Seidel, qui compte huit victoires sur le mythique circuit des WSOP. Le joueur a tout de suite accepté la proposition de la jeune femme. Un partenariat qui lui a été très bénéfique. Erik Seidel a donc initié la jeune femme aux rudiments du poker et lui a dévoilé toutes les ficelles de cet univers. Seidel a présenté de nombreux joueurs à la psychologue. Son enquête a été largement facilitée.

Premiers pas dans le poker en ligne

Maria Konnikova s’est d’abord initiée au poker en jouant en ligne, aux Etats-Unis. Elle faisait plusieurs sessions chaque semaine. Elle était aussi suivie quotidiennement par Erik Seidel. Ensuite, elle a franchi le pas et s’est mise à jouer en Live. En casino, elle dispute des parties de Cash Game et des tournois. Elle découvre un monde régi par des codes bien particuliers. Elle découvre aussi un mode souvent sexiste où les femmes ne sont pas toujours bien accueillies. Elle rencontre aussi de nombreux joueurs qu’elle trouve formidables.

Les premiers succès au poker

Dès ses premiers pas, Maria Konnikova réalise des performances, elle remporte le PCA National Championship pour 84.000$ de gains et un Platinum Pass à 30.000$. Elle brille aussi à Macao sur l’APPT. Son livre « The Biggest Bluff » est paru le 23 juin dernier. Dans ce récit, Maria Konnikova évoque sa progression et son parcours. Elle parle des nombreux casinos qu’elle a fréquentés dans le monde. Elle explore aussi « la frontière entre le mérite et la chance et tire des leçons universelles de son étonnant parcours », comme elle l’a raconté récemment dans une interview.

Poker Le poker Live reprend ses droits 07/07/2020 À 14:57