Dakar 2018 : 335 véhicules au départ de Lima

Il y aura cette année 335 véhicules pour 523 concurrents au départ de la 40e édition du Dakar qui débute ce samedi à Lima au Pérou.

"188 motos et quads, 103 autos et SxS ainsi que 44 camions ont été admis au départ", a détaillé l'organisation du rallye-raid, dont l'arrivée est prévue le 20 janvier à Cordoba en Argentine. L'année dernière, l'épreuve avait réuni 318 véhicules, dont 87 motos, pour 501 concurrents. Il s'agit ainsi d'une progression de près de 5% du nombre de participants en un an.

La première étape du Dakar-2018 aura lieu samedi entre Lima et Pisco (272 km).