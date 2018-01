Dakar 2018 - Motos : la 11e étape pour Price, Walkner toujours leader

Toby Price et Kevin Benavides ne comptent pas lâcher l'affaire. Aujourd'hui, les deux hommes ont repris de précieuses minutes à Matthias Walkner, toujours (largement) leader du Dakar 2018 après la onzième étape.

Grand vainqueur de la dixième étape, Matthias Walkner avait profité de l'abandon du Français Adrien van Beveren pour prendre seul la tête du classement général du Dakar, avec 39 minutes et 42 secondes d'avance sur son premier poursuivant – qui s'appelait alors Joan Barreda.

Mais l'Espagnol vient lui aussi de jeter l'éponge pour une blessure au genou, cédant donc sa place de dauphin. Y-a-t-il encore du suspense sur cette édition 2018 du Dakar ? Oui, et il est entretenu par deux hommes : Toby Price et Kevin Benavides.

Walkner termine cinquième

Les deux hommes ont dominé les débats de cette étape numéro 11, bouclant les 280 kilomètres de spéciale reliant Belén à Fiambala/Chilecito – en Argentine – dans un temps similaire (98 secondes d'écart). Walkner n'a lui terminé "que" cinquième à 11 minutes de Price.

Le classement général est donc légèrement relancé puisque l'écart entre l'Autrichien et ses poursuivants se réduit : +32 minutes sur Benavides, +39 minutes par rapport à Price. C'est beaucoup, surtout qu'il ne reste plus que 3 étapes – dont une courte de 119 kilomètres. Mais le Dakar est le Dakar et tout peut encore arriver. Côté français, Antoine Meo – encore très bon aujourd'hui – profite de l'abandon de Barreda pour se hisser dans le top 5. Johnny Aubert remonte lui à la septième position, ce qui serait le meilleur résultat de sa carrière.