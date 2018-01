Dakar 2018 : Stephane Peterhansel enchaîne, Carlos Sainz en bon gestionnaire

Garder son sang froid par 40 degrés. Pour l'entrée du bivouac en Argentine, Carlos Sainz a été fidèle à sa stratégie de "rouler doucement" qu'il évoquait avec un grand sourire dimanche: prendre un minimum de risque, alors que le terrain s'endurcit jusqu'à jeudi. Le Matador, qui a roulé avec son coéquipier français Cyril Despres, devenu "porteur d'eau" de luxe après qu'il a perdu toutes ses chances de bien figurer pour le sacre, a géré sur les deux parties de la spéciale de 373 km entre Salta et Belen, d'abord dans les dunes puis dans les rios déséchés.

Il a terminé à près de 13 min du vainqueur Peterhansel, qui a enchaîné un deuxième succès consécutif après sa déroute de samedi, quand un problème mécanique lui avait fait perdre 1h45 et la tête du général, au profit de l'Espagnol. Sainz, qui a écopé d'une pénalité de dix minutes lundi pour avoir heurté un quad, possède une avance de 50 min 35 sec sur le vainqueur du jour, passé deuxième au général après que le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Toyota) a connu des problèmes mécaniques (3e, à 1h 12 min 46 sec) qui lui a fait perdre près de 30 min.

Van Beveren accidenté

Pour "Peter", il reste certainement une dernière chance, mercredi entre Belen et Chilecito, crainte comme la plus difficile de la partie en Argentine, pour réduire l'écart. Côté motos, alors que la course était très serrée jusque-là, une première tendance se dessine : l'Autrichien Matthias Walkner (KTM) s'est imposé au terme d'une journée marquée par l'abandon du Français Adrien Van Beveren (Yamaha) et les grosses minutes de perdues par d'autres favoris comme Toby Price (KTM), Joan Barreda (Honda) ou l'Argentin Kevin Benavides (Honda).

Walkner, en quête d'un premier sacre, compte désormais 39 minutes sur son dauphin, Barreda. "C'était une longue étape, très dure. J'ai gardé mon rythme pour pouvoir me concentrer, et c'est ce qu'il fallait faire parce que nous étions à la limite pour pouvoir suivre le cap dans tous ces rios. C'est le Dakar, tout peut changer très vite", a commenté Walkner. Van Beveren a de son côté chuté à trois kilomètres de l'arrivée. Il souffre d'une fracture de la clavicule droite, en plus d'un traumatisme thoracique et du rachis dorsal, d'après un premier diagnostic.