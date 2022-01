Carlos Sainz a remporté la troisième étape du Dakar 2022 à al-Qaisumah (Arabie saoudite) au volant de son Audi hybride, une première pour cette motorisation et une quarantième victoire sur le célèbre rallye pour l'Espagnol.

Ad

Les trois Audi hybrides ont connu une belle journée avec la troisième place de Stéphane Peterhansel à 1'41 et Mattias Ekström, cinquième à 2'59. Nasser al-Attiyah (Toyota) a pris la huitième place à seulement 5'10 et réalise la vraie bonne opération du jour en repoussant son dauphin au général, Sébastien Loeb, à plus de 35 minutes, à la suite de la casse de sa transmission longitudinale et une fin d'étape sur deux roues motrices.

Dakar Rodrigues s'offre la troisième étape, Sunderland toujours aux commandes du général IL Y A 44 MINUTES

Dakar Loeb s'offre la 2e étape, al-Attiyah toujours leader IL Y A 6 HEURES