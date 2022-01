Le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota) a remporté son quatrième rallye-raid Dakar en auto, après 2011, 2015 et 2019, au terme de la 12e et dernière étape à Jeddah vendredi. Vainqueur du prologue et d'une étape, il devance le Français Sébastien Loeb (Prodrive) de 27 min 46 sec et le Saoudien Yazeed al-Rajhi (Toyota) de 1h 1 min 13 sec. En tête depuis la première étape, Al-Attiyah a compté jusqu'à 48 minutes d'avance avant de contrôler les derniers jours, tout en gestion.

En binôme avec le copilote français Mathieu Baumel, pour qui il s'agit du troisième sacre sur le mythique rallye-raid, le Qatarien de 51 ans, également médaillé olympique dans l'épreuve de skeet (le nom officiel du ball-trap aux JO), n'a jamais été inquiété lors de cette édition. La victoire dans la 12e et dernière étape est revenue au Français Stéphane Peterhansel (Audi) vendredi.

Ad

En moto, le Britannique Sam Sunderland (KTM), âgé de 32 ans, a remporté son deuxième Dakar, après un premier succès en 2017 en Amérique du Sud. Il termine 3 min 27 sec devant le Chilien Pablo Quintanilla (Honda), vainqueur de l'ultime étape, et 6 min 47 sec devant l'Autrichien Matthias Walkner (KTM).

Dakar Historique : vainqueur du Dakar 2022, Alexandre Giroud devient le premier Français sacré en quad IL Y A UNE HEURE

Plus d'infos à suivre...

Dakar Sunderland en récidiviste IL Y A 3 HEURES