Le Français Stéphane Peterhansel, qui a dit adieu à la victoire finale sur le Dakar après avoir subi une casse importante dès la première étape, est "hors course" pour la suite du rallye mais compte repartir, a-t-il déclaré dimanche. "On est hors course maintenant mais on a un joker et on a le droit de repartir", a déclaré le Français à son arrivée au bivouac. "Le seul but, c'est d'aider les voitures de l'équipe, éventuellement gagner des spéciales, mais on sait qu'on ne sera pas classé."

Peterhansel, qui compte 14 victoires dans le célèbre rallye, a été obligé d'attendre son assistance plusieurs heures après avoir arraché la roue arrière gauche de son buggy hybride Audi au 153e km de la première spéciale, une boucle de 333 km dans le nord de l'Arabie Saoudite. "On a arraché le train arrière et attendu le camion plus de 4 heures pour réparer, on est reparti jusqu'à la neutralisation mais comme on était en retard, ils ne nous ont pas laissé finir la spéciale, on était déjà hors course", a-t-il expliqué.

Ad

"Avant la casse, ça allait bien, bon feeling en terme de pilotage, on avait doublé trois concurrents, c'était un bon début de course mais ça n'a pas duré longtemps", a-t-il regretté. Le Français et son co-pilote Edouard Boulanger ont pris la 62e place de l'étape et pointent à plus de 27 heures de la tête au général, après une pénalité de 16 heures.

Dakar Les tenants Peterhansel et Benavides perdent déjà très gros, Al-Attiyah remet ça IL Y A 10 HEURES

Le tenant du titre, qui avait pris le départ du Dakar au volant d'une voiture hybride, avait de toute façon peu de chances d'inscrire une nouvelle fois son nome au palmarès. Les Audi avaient déclaré avant la course ne pas jouer la victoire. "C'est une grosse déception mais ça fait partie du sport mécanique, je pensais qu'on allait être arrêté par des problèmes de moteur électrique mais pas par le châssis", a-t-il poursuivi. "La suite, c'est de réparer correctement. Il faut qu'on prenne de l'expérience, qu'on fasse des kilomètres pour découvrir tous les problèmes de cette voiture et être plus performants l'année prochaine."

Dans le clan Audi, les coups durs se sont succédé puisque Carlos Sainz a perdu plus de deux heures à jardiner à hauteur du km 250. Relégué au 32e rang du classement général, un nouveau triomphe d’"El Matador" au Dakar ressemble de plus en plus à un mirage.

Dakar Après le prologue, Sanders récidive IL Y A 11 HEURES