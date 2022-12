Rallye raid

Rallye-raid Dakar | Le parcours en 3D de l'édition 2023

DAKAR - L'organisateur ASO a révélé jeudi le parcours de la 45e édition du plus grand rallye-raid du monde. Le tracé 2023, entièrement en Arabie Saoudite, comprend un prologue et 14 étapes, sur près de 5.000 kilomètres de spéciales. Les concurrents seront aux prises à plus de dunes, et le rallye sera " le plus exigeant" depuis qu'il s'est établi en Arabie Saoudite, en 2020.

