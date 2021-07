Les Françaises se sont défait du piège chinois. Après leur élimination en quart de finale en 2016 face au Canada, les Bleues ont passé cet obstacle en mode diesel. D'abord malmenées dans les premières minutes de la rencontre avec un essai des Chinoises, l'équipe de France a trouvé une première faille grâce à un bon jeu au pied de Caroline Drouin pour Séraphine Okemba, terminant sa course dans l'en-but adverse.

Pleinement lancées dans le dernier quart de finale de la journée, les Françaises ont ensuite fait parler leur vitesse avec un deuxième essai signé par Drouin, après une grosse séquence dans les 22 mètres chinois. À la mi-temps, les Bleues ont définitivement assommé leurs opposantes avec un cadrage débordement parfait d'Anne-Cécile Ciofani. 19-5 à la pause, les Chinoises ne sont jamais revenues malgré un deuxième essai.

La Grande-Bretagne en demi-finale

Les Bleues ont déjà coché un premier objectif. Invaincues en poule, les Françaises affronteront les Britanniques, vainqueurs des États-Unis plus tôt dans la journée, pour une place en finale, et donc, une médaille. Dans l'autre partie de tableau, les Fidji ont créé la surprise face à l'Australie et ont rejoint la Nouvelle-Zélande en demi-finale.

