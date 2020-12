Et pour cause le nouveau test effectué par Klemens Murańka lundi est revenu négatif. Attendu pour 14h, deux heures avant le début des qualifications, le résultat du test n'est arrivé qu'à 18h30 sur place, celui-ci étant plus poussé que les autres. Mais il a tout changé. C'est Aleksander Winiarski, le médecin de l'équipe de Pologne, qui a annoncé l'information au site internet du Przegląd Sportowy.