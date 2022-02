Il y a quatre ans, une gamine de même pas 20 printemps débarquait à Pyeongchang pour y rafler l'or et rien d'autre. L'objectif fut atteint, le bonheur totale et la renommée de Perrine Laffont faite. Déjà multiple médaillée mondiale, elle ne faisait que confirmer son immense talent. Une olympiade a passé et Laffont a encore beaucoup gagné. Un titre mondial et trois globes du général notamment. Pas loin du sommet de son art en fin de saison dernière, la championne olympique a connu un début de saison difficile et la douleur d'une chute mi-décembre avant de monter sérieusement en puissance en janvier.

Ad

Débuter sa compétition avant le lancement officiel des Jeux (lors de la cérémonie d'ouverture vendredi à partir de 13h), Perrine Laffont connaît. En 2018, les qualifications des bosses avaient eu lieu le matin de la cérémonie d'ouverture. Qualifiée, elle avait pu participer à la grande messe de lancement. Un immense sourire barrait son visage. Cette fois, il n'y aura pas de cérémonie pour elle, le voyage de Zhangjiakou, lieu des épreuves de bosses, à Pékin étant trop long et donc énergivore.

Pékin 2022 "En début de saison, on a perdu de l’énergie à regarder les autres skier" : Laffont s’est "libérée" HIER À 15:19

"En début de saison, on a perdu de l’énergie à regarder les autres skier" : Laffont s’est "libérée"

Une chute et une commotion mi-décembre

Je me suis mise dans une petite bulle, explique-t-elle à J'ai coupé mon téléphone, j'ai coupé les réseaux sociaux. Donc je me sens plutôt tranquille, je n'ai pas l'impression d'avoir tous les regards portés sur moi." Pourtant, les yeux seront rivés sur elles. Ce jeudi parce qu'elle entre en compétition mais surtout dimanche pour la finale (12h30 sur Eurosport). Personne n'imagine que la "boss des bosses" la manquera. Perrine Laffont pourra donc rester dans le cocon qu'elle s'est forgée depuis peu : ", explique-t-elle à L'Equipe ." Pourtant, les yeux seront rivés sur elles. Ce jeudi parce qu'elle entre en compétition mais surtout dimanche pour la finale (12h30 sur Eurosport). Personne n'imagine que la "boss des bosses" la manquera.

"On a vraiment bien fini le mois de janvier avec Perrine Laffont qui monte deux fois sur la plus haute marche du podium. On se rassure. Elle montre qu'elle est là, régulière, qu'elle peut gagner", a confirmé Ludovic Didier, l'entraîneur des équipes de France de bosses, au micro d'Eurosport. A Mont-Tremblant, le 8 janvier, puis à Deer Valley, la Mecque des bosses, le 13, c'est en effet Laffont qui a triomphé. Un ouf de soulagement après une première partie de Coupe du monde, si ce n'est inquiétante, au moins compliquée.

Laffont a chuté à l'Alpe d'Huez

Trois courses, une seule deuxième place, le mois de décembre de Perrine Laffont ne fut pas à la hauteur de ses ambitions. Bien qu'elle assure vouloir se détacher de la pression du résultat, elle affirme dans la foulée demeurer exigeante. "En début de saison, on a perdu de l'énergie à regarder les autres skier, à regarder les notes des juges. On s'est un peu perdus là-dedans", reconnaît Ludovic Didier. Il y avait surtout eu cette chute terrible à l'Alpe d'Huez et la peur, l'espace d'une seconde, que le rêve olympique prenne fin. La skieuse ne souffrait finalement "que" d'une commotion cérébrale. Et trois semaines plus tard, elle remportait donc la deuxième course de Mont-Tremblant.

Une piste semblable aux JO 2018

"Il fallait revenir à l'essentiel, se concentrer sur soi-même, sur notre performance, sur le plaisir. Pour moi c'était le plus important, c'est quelque chose qu'elle a réussi à faire au mois de janvier. Elle s'est réellement libérée", nous apprend son entraîneur. De son côté, l'athlète préfère retenir que le niveau a augmenté en Coupe du monde et que, de fait, elle doit elle aussi progresser et tendre vers la perfection.

Depuis son arrivée en Chine, la tenante du titre apprend à connaître la piste. Elle l'a décrite pour L'Equipe : "Les entraînements se sont plutôt bien passés. Je m'adapte petit à petit car on a 4 jours d'entraînements, ce qui est beaucoup. Le plus dur, c'est de s'adapter à la neige qui est hyper abrasive, qui change les repères sur les skis. Donc petit à petit, je me mets en place sur la piste. Elle ressemble aux Jeux de Pyeongchang. Les bosses ne sont pas pareilles mais le profil de pente est à peu près pareil." Un bon présage ?

Laffont enchaîne à Deer Valley et s'empare du dossard jaune de leader

Pékin 2022 Après le "parcours du combattant", Cavet "se régale" à Pékin : "On est juste contents d’être là" HIER À 12:32