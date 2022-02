Ski acrobatique

JO Pékin 2022 - "En début de saison, on a perdu de l’énergie..." : Perrine Laffont s’est "libérée" selon Ludovic Didier

JEUX OLYMPIQUES - Ludovic Didier, entraîneur de l'équipe de France de bosses, parle de l'état d'esprit dans lequel se trouvent Perrine Laffont, Benjamin Cavet and co., peu avant leur entrée en lice dans les JO de Pékin 2022, jeudi. Interrogé par notre envoyée spéciale, Géraldine Weber, il évoque la piste et la dynamique de Laffont, championne olympique en titre qui fait partie des trois favorites.

