Heureux d'être en finale, Kevin Rolland n'a pas à rougir de sa performance. Le porte-drapeau de la délégation française a réussi à améliorer son score lors de chacun de ses trois passages pour d'établir à 79,25 et terminer à une belle sixième place. Pas de regrets néanmoins, pour monter sur le podium Rolland aurait dû réussir près de de 87 points. Le titre est revenu à Nico Porteus (93,00) devant David Wise (90,75) et Alex Ferreira (86,75).

Sans cette petite faute et cette main qui a touché la neige sur la dernière réception de son ultime run, Rolland aurait pu passer la barre symbolique des 80 points et peut-être glaner une petite place. Mais cette sixième position est une petite victoire pour celui qui était dans le coma il y a trois ans. Cette sixième place est d'ailleurs son meilleur résultat depuis son retour à la compétition à l'occasion des Mondiaux à Aspen en mars 2021. De quoi être plus que fier.

