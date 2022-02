Son immense talent permettait d'y croire, de rêver même. Ses deux médailles d'or aux récents X-Games laissaient espérer que l'heure de Tess Ledeux était arrivée aux Jeux Olympiques. La Française repartira de Pékin avec toute à la fois une médaille d'argent, de la frustration et une grosse déception. Le temps lui permettra sans doute d'oublier ces deux derniers sentiments et de retenir qu'une médaille olympique est un accomplissement déjà exceptionnel à son jeune âge (20 ans). Sur le slopestyle, la Plagnarde, seulement 7e, n'a pas pu donner ce qu'elle espérait. Trop fatiguée, physiquement mais aussi moralement pour faire plus.

Fatigue et douleur de dos, Ledeux était "au bout du rouleau"

Quand Tess Ledeux a pris la deuxième place de la finale de slopestyle à l'issue du premier run, qu'elle fut surprise et visiblement déçue par la note accordée par les juges, l'espoir de la voir hausser le ton était réel. Mais ce 72,91 ne serait pas battu. Pas par elle en tout cas avec une chute dans le deuxième et une grosse erreur dans le troisième. Et dans une finale très relevée, elle a terminé à la 7e place. Décevant forcément, mais pas forcément une immense surprise au regard de son état de forme.

Une erreur puis une chute : le deuxième run de Tess Ledeux

"J'étais tellement fatiguée. J'ai essayé de me pousser, c'était un vrai challenge pour moi, a-t-elle réagi évoquant des problèmes de dos. Je ne me suis pas senti bien ces derniers jours. J'ai mal dormi et je me sentais mal. Ce n'est pas la conclusion que j'attendais. J'ai essayé de donner mon meilleur et de passer au-dessus de tout le reste." Dans tout ce "reste", Ledeux met sans doute ces problèmes physiques et les suites, positives comme négatives, de sa deuxième place en Big Air. Ce jour-là, elle avait d'abord été très déçue de l'argent avant de réaliser que sa première médaille olympique restait belle.

Quelque chose qui va m'aider à grandir

"C'est un manque de technique, a dit la jeune Savoyarde pour expliquer sa performance de ce mardi. Je suis fière d'avoir réussi à prendre le départ alors que j'étais au bout du rouleau". Gérer des Jeux Olympiques à deux épreuves n'est pas simple, même pour une gamine qui a l'habitude d'enchaîner les compétitions. "C'est déjà mieux qu'à Pyeongchang", résume-t-elle. Âgée de 16 ans à l'époque et déjà championne du monde, elle avait vécu un cauchemar, ne franchissant pas les qualifications du slopestyle.

Une belle manche, mais une douche froide en notation : le premier run de Ledeux

"La médaille d'argent, c'est ce que je vais retenir, assure Ledeux. Bien sûr, il y a des larmes et de la frustration là tout de suite. Je me savais capable de réussir un super résultat aujourd'hui mais je dois reconnaître que mon corps et mon esprit sont fatigués. J'ai tout donné aujourd'hui. C'est comme ça." Comme d'autres, Ledeux, qui n'a pas vu sa famille depuis de longues semaines, pointe le Covid comme facteur aggravant de conditions mentales difficiles.

"C'était un peu la guerre dans ma tête ces derniers jours mais je suis tout de même contente parce que j'étais là, présente. Je suis fière de moi, fière de ces Jeux, de ce que j'ai accompli. Je me suis battue jusqu'à la fin, je n'ai pas de regret. C'est quelque chose qui va m'aider à grandir. Je suis un peu déçue mais je vais repartir de Pékin avec le sourire."

