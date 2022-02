Ski acrobatique

VIDEO - JO Pékin 2022 - Kevin Rolland : "J'ai pas voulu prendre trop de risques"

JEUX OLYMIQUES D'HIVER - Kevin Rolland finit à une belle 6e place de la finale de halfpipe : sa meilleure compétition depuis sa très grave blessure il y a un peu plus de deux ans et demi. Forcément, le porte-drapeau était satisfait de sa compétition et d'avoir pu profiter des autres épreuves avant la sienne. Il confie ne pas avoir pris de risques démesurés compte-tenu des conditions météo.

00:01:09, il y a une heure