Ski acrobatique

Ski cross - Superbe dépassement : Bastien Midol a fait l’intérieur à Ryan Regez pour voler vers la victoire à Innichen

COUPE DU MONDE - Trois Suisses vs un Français. Et c’est le Français qui a eu le dernier mot en ski cross. Bastien Midol a devancé dans cet ordre Ryan Regez, Tobias Baur et Romain Detraz, pour s’adjuger lundi un succès à Innichen, en Italie. Regez avait pourtant pris le large mais Midol est revenu dans son sillage au bon moment pour être dans l’aspiration et a réussi à lui faire l’intérieur. Vidéo.

00:02:25, il y a une heure