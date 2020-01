Il y a des jours qui comptent dans une saison et ce samedi fera sans nul doute date dans celle de Victor Muffat-Jeandet. Voilà près d'un an que le Tricolore n'était plus monté sur un podium de Coupe du monde. C'était déjà en Suisse, à l'occasion du combiné de Wengen. "J’ai souvent eu des débuts de saison en dents de scie et c’est souvent ici que j’inverse la tendance, remarque t-il. La saison dernière, je fais mon meilleur week-end en termes de technique ici. Je manquais de chance, mais dans la vie et dans le ski, ça finit toujours par tourner." Le faire ici-même, à Adelboden, a encore plus de poids.

Vidéo - Pour Muffat-Jeandet, le podium était au bout de la remontée 01:48

Surtout que l'Aixois était mal parti, après n'avoir pris que la 15e place de la première manche. "Je n’étais pas dans le bon tempo (15e temps) et je sentais que j’en avais sous le pied, explique-t-il. En deuxième manche, j’ai essayé de pousser au maximum et allumer du vert en bas, c’était hyper étrange pour moi, comme si c’était des sensations nouvelles. Le faire ici à Adelboden, la Mecque du géant, devant un tel public, après le mur final si difficile, le plaisir est décuplé. Je vis pour voir du vert depuis que je suis tout petit. C’est l’émotion la plus forte, c’est ce que je préfère au monde". Et qu'importe si la victoire n'était pas au bout.

" Victor, on l'a beaucoup enterré "

En demi-teinte depuis le début de la saison (seulement deux top 10), notamment en géant (une 5e place mais aussi une 24e et une 28e), Victor Muffat-Jeandet n'en espérait pas tant au départ de la première manche, et pas plus au départ de la seconde. "J’étais très déçu après ma sortie à Madonna et frustré après ma première manche, concède-t-il. Remonter autant en deuxième manche, c’était presque inespéré, donc le podium aussi". Mais pas question pour autant de bouder son plaisir. "Je ne peux pas être plus heureux. C’est encore mieux d’être avec Henrik sur le podium, raconte-t-il. Je vais réaliser un peu plus tard je pense. Je vais me servir de cette course pour la suite de la saison. C'est une marche de franchie pour mon année et ma carrière après une saison dernière très frustrante". Il y avait de quoi.

Victor Muffat-Jeandet sur le podium du géant à Adelboden, le 11 janvier 2020Getty Images

Alors qu'il avait l'habitude les années précédentes de multiplier les top 10, d'accrocher des top 5 et globalement de faire partie des meilleurs mondiaux en géant (7e et 5e du classement de la discipline en 2015 et 2016), le Français a fortement reculé dans la hiérarchie l'an dernier, ne signant pas mieux qu'une 8e place, à l'occasion … du géant d'Adelboden. Mais le Tricolore n'a jamais baissé les bras, même si certains l'ont fait pour lui. "Ce n’est pas une surprise de voir Victor sur le podium, explique Fred Perrin, l'entraîneur de l'équipe de France de géant pour SkiChrono. C’est un garçon qui a déjà fait des podiums en géant, il y a quelques années certes. Mais il ne faut jamais enterrer les gens. Victor, on l’a beaucoup enterré mais il a beaucoup progressé dans de nombreux domaines. Il avait besoin de confirmer sur une course, c’est fait".

" Créer des repères pour être plus constant "

Ce résultat, c'est surtout la conséquence d'un gros travail. "Il a évolué mentalement, poursuit-il. Il analyse les choses. Il veut assimiler, se construire". Mais Muffat-Jeandet veut encore plus, à commencer par retrouver de la régularité dans les performances, ce petit plus qui le sépare encore des meilleurs. "Je vais devoir travailler pour corriger ça, avoue-t-il. J’ai dû mal à trouver mon rythme de course sur les débuts de saison. J’ai fait des erreurs car, soit je me trompais sur le matériel, soit je n’avais pas les bonnes intentions au départ. Aujourd’hui, ce sont des petits détails qui font de grandes différences."

Victor Muffat-Jeandet à l'entrée du mur lors du géant d'AdelbodenGetty Images

Ces détails, ce sont des attitudes, du caractère, de la concentration mais aussi un matériel en adéquation avec les ambitions que le Français veut retrouver. "On a lancé de très gros chantiers sur le matériel et je me devais de créer des repères, explique t-il. Ils vont me permettre d’être plus constant. Un gars comme Kranjec, ça fait deux ans qu’il skie avec les mêmes choses au pied et, en empilant les manches, ça commence à payer. Il ne sort jamais du top 5. Je pense qu’il fallait que je passe par là, je suis sur la bonne voie pour rejoindre ces types-là." Monter sur des podiums de Coupe du monde, rivaliser avec Kristoffersen est un assez bon signe aussi.