Il y a des 8e places qui ont des goûts de défaite et d'autres qui ressemblent à des petites victoires. Le top 10 d'Alexis Pinturault à Adelboden ce dimanche fait très clairement partie de la deuxième catégorie. Certes, le Français espérait mieux qu'une 8e place en slalom, lui qui s'était notamment imposé dans la discipline à Val d'Isère et qui avait terminé 4e ici-même la saison passée. Mais le skieur de Courchevel est loin d'être dans le même état de forme. Et ses objectifs ne sont ainsi pas les mêmes.

Voilà une semaine que Pinturault est tombé malade, victime d'une gastro à Zagreb le week-end passé. Pas de quoi s'affoler en temps normal mais difficile à vivre dans le marathon qu'est ce mois de janvier, avec quatre courses - dont trois slaloms - en huit jours cette semaine. "Je suis tombé malade pour la pire semaine, avoue-t-il pour SkiChrono. J’ai dû serrer les dents sans arrêt avec des mauvaises sensations. Ce fut vraiment une semaine difficile physiquement et du coup mentalement parce qu'il faut être à 100 % pour espérer être sur le podium ou gagner. Mais J’arrive à m’en sortir avec la tête à moitié haute ". En signant un top 10 à chaque fois (9e, 5e, 10e et donc 8e).

" Surtout que je me repose bien "

Dimanche, le Français a encore fait preuve de réalisme sur ses possibilités du moment et a joué avec ses armes. Avec lucidité. "Je me sens correct, a-t-il raconté après la première manche. Je sens qu'il n'y a pas vraiment d'influx nerveux qui me donne suffisamment le tempo... mais correct." Mais le Tricolore sait aussi qu'il reste tributaire de ce que son corps lui réservera le moment venu. "J'espère que ça ne va pas faire comme hier, que ça ne va pas me faire du mal cette première manche et de nouveau avoir des problèmes gastriques, a-t-il expliqué entre les deux manches. On va essayer de faire le nécessaire. Mais y'a aussi mon corps qui est là."

En course pour succéder à Marcel Hirscher au palmarès du classement général de la Coupe du monde, Alexis Pinturault a certes fait une mauvaise opération ce dimanche sur le plan mathématique. Avec la 2e place d'Henrik Kristoffersen, le Français est désormais à 82 points du Norvégien, leader dans la course du gros globe. Pas de quoi l'inquiéter. "Pour le général, ça peut aller vite dans tous les sens, tempère-t-il. Ce qui faut, c'est surtout que je me repose bien et que ça aille." Et le plus vite sera le mieux avec le combiné de Wengen vendredi, où le Français fera figure de favori. Du moins, s'il s'y présente à 100%.