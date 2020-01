Daniel Yûle est bien le patron actuel du slalom. Quelques jours après son succès à Madonna di Campiglio, le Suisse a remis ça ce dimanche en s'imposant à domicile à Adelboden. Leader au terme de la première manche, l'Helvète a tenu bon dans la deuxième pour s'imposer devant Henrik Kristoffersen (+ 0''23) et l'Autrichien Marco Schwarz (+ 0''28). Cinquième, Victor Muffat-Jeandet est le meilleur Français alors que Clément Nöel, bien placé après la première manche (2e), n'a pas terminé.

Le film du slalom

Pas loin de tout perdre

Cette fois, c'est la bonne. Alors qu'elle attendait depuis 2008 un successeur à Marc Berthod à Adelboden, la Suisse le tient enfin. En pleine confiance après son succès mercredi à Madonna di Campiglio, Daniel Yûle savait qu'il avait le ski pour offrir une victoire aux Helvètes. Restait encore à le mettre en place sur la Chuenisbärgli, malgré la pression que l'immense ambiance mettait sur ses épaules. Mais il n'a pas craqué. Parfait lors de la première manche qu'il avait dominée, le Suisse a encore offert un récital sur le haut du tracé de la seconde. Lucide, relâché, le natif de Martigny a pourtant failli tout perdre. Coupable d'une grosse faute sur la partie de plat, Yüle a perdu énormément de vitesse mais il a su se remettre rapidement dans le coup. De la hauteur dans le mur, une intensité retrouvée et le Suisse est allé décrocher la 3e victoire de sa carrière.

La deuxième de la semaine, la deuxième devant Henrik Kristoffersen. Mais le Norvégien pourra ne s'en prendre qu'à lui-même, ce qu'il avait d'ailleurs bien fait après sa première manche, ratée comme souvent cette saison. Techniquement propre, celle-ci a manqué d'intensité pour faire mieux qu'une 8e place. Le vice-champion olympique s'est bien toutefois bien repris pour aller décrocher un nouveau podium et marquer des points importants dans la course au gros globe mais aussi au petit globe de la spécialité. L'Autrichien Marco Schwarz complète le podium, son premier de la saison.

Les Français frustrés

Troisième du géant samedi, Victor Muffet-Jeandet a lui su surfer sur sa confiance actuelle. Auteur de deux manches très solides, le Tricolore est allé chercher une superbe 5e place (+ 0''41), son meilleur résultat en slalom depuis janvier 2018 (4e à Kitzbuhel). Le meilleur résultat pour un Français ce dimanche. Pourtant, Clément Nöel avait fait le boulot en première manche pour se placer idéalement. Pourtant à la limite d'enfourcher, le Tricolore avait su se placer (2e), non loin de Yüle. Très bien parti, le Vosgien n'a pas tenu la distance, finissant par sortir dans le mur final au terme d'une faute d'intérieur qui lui aura été fatale.

Un zéro pointé qui lui coûte cher dans la course au globe de la spécialité puisqu'il compte désormais 82 points de retard sur Kristoffersen. L'exact même retard que celui d'Alexis Pinturault au général. Mais le skieur de Couchevel se satisfera beaucoup plus de sa performance du jour. Physiquement dans le dur en raison d'une gastro persistante, le Français est malgré tout parvenue à accrocher un nouveau top 10 (8e, + 0''59) et marque de précieux points dans l'incroyable marathon qu'est ce mois de janvier. Jean-Baptiste Grange termine lui à la 15e place (+ 0''85) tandis que Julien Lizeroux marque ses premiers points de la saison (25e). Mais il fallait mieux être Suisse pour briller …