Ski alpin

214 points en trois courses, Wengen annulé : ça ressemble à la voie royale pour Pinturault

COUPE DU MONDE - En écrasant les deux géants d'Adelboden et en marquant quelques points à l'issue du slalom suisse, Alexis Pinturault a fait une excellente opération au classement général et pris ses distances sur ses principaux rivaux : Aleksander Aamodt Kilde et Henrik Kristoffersen. Pour l'instant, tout va bien pour le skieur de Courchevel. (Réalisation : François-Xavier Rallet)

