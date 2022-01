Ski alpin

Comment Marco Odermatt a délivré Adelboden : la deuxième manche de son géant victorieux en vidéo

COUPE DU MONDE - Voici le "run of the day". Marco Odermatt en est l’auteur. La Suisse attendait depuis 2008 que l’un de ses skieurs remporte le géant d’Adelboden. Odermatt l’a fait ce samedi, battant Manuel Feller et Alexis Pinturault, dans une super ambiance. Vivez/revivez la deuxième manche du leader du classement général en vidéo.

00:00:05, il y a une heure