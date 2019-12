Pinturault, Favrot et Faivre qualifiés pour le tableau final du géant parallèle

Alexis Pinturault (7e temps) a franchi l'obstacle des qualifications du géant parallèle de Coupe du monde de ski alpin d'Alta Badia (Italie) lundi. Les 32 meilleurs temps des qualifications (2 passages pour chaque skieur) sont passés dans le tableau final, constitué de duels sur un géant tracé en parallèle allant des 16es de finale à la finale. Alexis Pinturault est accompagné de Thibaut Favrot (19e) et de Mathieu Faivre (20e), alors que le Norvégien Alaksander Aamodt Kilde a signé le meilleur temps. Clément Noël et Victor Muffat-Jeandet sont sortis lors de la première manche, Rémy Falgoux et Cyprien Sarrazin, deuxième hier du géant "classique", sont éliminés.