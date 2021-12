Seul au monde. A Alta Badia, pour le deuxième géant dans les Dolomites, il y avait Marco Odermatt et les autres. Sur la Gran Risa, le Suisse a signé une deuxième manche exceptionnelle pour écraser la concurrence, repoussée à plus d’une seconde du leader de la Coupe du monde, vainqueur de sa 4e course de l’hiver, sa 3e en géant. Etourdissant de facilité et de tranquillité, Odermatt a devancé l’Italien Luca Di Aliprandini (+ 1"01) et l’Allemand Alexander Schmid (+ 1"09), tous deux auteurs de leur premier podium dans la discipline. Malgré la 9e place de Mathieu Faivre, les Français sont encore globalement passés à côté, à l’image de Pinturault.

Ad

Plus d'infos à suivre...

Alta Badia Avec calme et maitrise, Odermatt a dominé son sujet : sa 1re manche en vidéo IL Y A 3 HEURES

Alta Badia Odermatt domine la 1re manche, les Français hors du Top 10 IL Y A 3 HEURES