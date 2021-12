Nous sommes le 20 décembre et Alexis Pinturault, tenant du titre du gros globe de cristal, fait d'ores et déjà une croix sur le classement général de la Coupe du monde. En dedans depuis le début de la saison, le Français avait pourtant connu une éclaircie en décrochant son premier podium de l'hiver à Val d'Isère, avec une deuxième place lors du géant . Mais ce qui aurait pu être annonciateur d'une embellie n'aura été qu'une illusion.

Le bilan ? Pourri. C'est un bilan vraiment mauvais", constate-t-il sans tergiverser. Les deux géants disputés dans le temple italien de la discipline ont constitué deux énormes gifles pour le skieur de Courchevel, totalement hors du coup. A Alta Badia, "Pintu" a touché le fond. 15e dimanche, il a encore sombré lundi avec une 18e place indigne de son talent et de son statut. A l'issue de ce deuxième géant consécutif, on l'a même vu s'éclipser directement sitôt la ligne d'arrivée franchie. "", constate-t-il sans tergiverser.

Ad

Pas de rythme, une faute et Pinturault signe son pire résultat en deux ans : sa 2e manche en vidéo

Alta Badia Une faute d'intérieur et Favrot a dévalé la pente : sa chute en vidéo IL Y A 27 MINUTES

Regardez le classement, il faut être réaliste

Je suis beaucoup trop loin pour le général, ce serait idiot d'essayer de s'accrocher", a plaidé Pinturault lundi. Au point de repenser son calendrier et de réorienter ses objectifs. "Je vais faire des concessions, je ne pense pas aller à Bormio (fin décembre pour deux super-G, ndlr), poursuit-il. Je vais prendre du temps pour retrouver un meilleur niveau. Regardez le classement, il faut être réaliste. Le géant est ma plus forte discipline et je ne suis pas du tout dans les clous, je dois me reconcentrer sur l'essentiel." Alors, avec 399 points de retard sur l'intouchable Marco Odermatt, le général, c'est (déjà) terminé , même si nous ne sommes qu'au tiers de la saison. "", a plaidé Pinturault lundi. Au point de repenser son calendrier et de réorienter ses objectifs. "poursuit-il.."

L'essentiel, c'est d'abord de trouver les raisons de ce qu'il faut bien appeler un effondrement que personne n'avait vu venir, certainement pas dans ces proportions en tout cas. Alexis Pinturault semble en connaître une, qui tient au matériel. "J'ai des explications, il semble que j'ai loupé un wagon, explique-t-il. Maintenant, presque tout le monde utilise des skis plus longs (de 5 cm). Je ne pensais pas que ça puisse faire une telle différence mais elle est bien réelle."

Pinturault toujours pas dans son assiette : sa 1re manche en vidéo

La tentation des skis longs

De son propre aveu, le Français s'est peut-être montré trop conservateur dans ce domaine en choisissant la continuité pendant que la concurrence évoluait : "L'an dernier, je fais une super saison avec le matériel actuel, je me disais 'pourquoi changer ?'. J'ai essayé les skis longs (cet été) et ça n'allait pas plus vite, mais je n'ai pas cherché suffisamment non plus pour aller plus vite avec ces skis plus longs. Ils sont plus difficiles à skier au premier abord. Mais aujourd'hui, on voit la différence. Je suis l'un des rares dans les 15 meilleurs à skier avec des courts."

A un mois et demi des Jeux Olympiques de Pékin, l'heure est clairement à l'inquiétude, mais il souhaite mettre à profit ce temps devant lui pour tester ce nouveau matériel en géant. Si, pour le général, ses ambitions sont rangées au placard, il n'est pas encore trop tard pour le rendez-vous olympique. Mais il devra aussi se refaire une santé au plan psychologique. "Je veux me reconcentrer sur la technique. Je veux essayer de retrouver confiance et sérénité, le bon équilibre", précise-t-il.

Sauf surprise, Alexis Pinturault devrait s'aligner mercredi lors du slalom de Madonna di Campiglio, toujours en Italie. Après quoi il aura devant lui un peu moins de deux semaines pour recharger les batteries et tourner le dos à cette période un peu sombre avant de remettre le couvert en slalom à Zagreb puis à Adelboden en géant.

Quelques fautes et beaucoup de retenue : Pinturault n'a pu sauver les meubles en 2e manche

Alta Badia Quelques fautes et beaucoup de retenue : Pinturault n'a pu sauver les meubles en 2e manche IL Y A 28 MINUTES