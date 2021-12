Il valait mieux s’élancer devant sur la Gran Risa. Parti avec le dossard 2, Marco Odermatt a dominé la première manche du deuxième géant d’Alta Badia. Moyen sur le haut, le Suisse a fait la différence dans la pente pour devancer l’Italien Luca Di Aliprandini (+ 0"18), parti avec le dossard 1. Mais les deux hommes étaient seuls au monde, l’Allemand Alexander Schmid complétant le podium à plus de huit dixièmes (+ 0"86). Encore une fois en grande difficulté, les Français sont bien plus loin, Alexis Pinturault étant le meilleur d’entre eux, avec sa 12e place (+ 1"70).

Il ne donne peut-être plus l’impression de survoler son sujet, comme cela était le cas en début de saison, mais Marco Odermatt reste le meilleur géantiste du monde pour le moment. Après sa 2e place derrière Henrik Kristoffersen (5e de cette première manche) dimanche, le Suisse a parfaitement négocié le tracé matinal de ce lundi, dessiné par le coach américain. Calme, posé, il a su profiter des conditions plus froides que la veille et de la petite pellicule accrochante qui a aidé les petits dossards avant que la piste ne se dégrade. Pas forcément très engagé sur le haut, Odermatt a lâché son ski petit à petit pour faire la différence sur le bas du tracé et remporter une première manche pour la deuxième fois de la saison, après Val d’Isère. Il s’était alors imposé.

Quatre Français en seconde manche, mais loin

Mais l’avance du Suisse est loin d’être conséquente sur son dauphin. Parti avec le dossard 1, à domicile, Luca Di Aliprandini n’était pas vraiment satisfait dans l’aire d’arrivée et, pourtant, l’Italien a signé une vraie manche solide (+ 0"18), sans véritable faute. Le voilà déjà quasi assuré d’un premier podium, sauf énorme faute en seconde manche. Car, derrière, les écarts sont très importants. Troisième de la manche, après son raté dominical, l’Allemand Alexander Schmid est très loin (+ 0"86) et devrait déjà chercher à se battre pour le podium face à l’Autrichien Stefan Brennsteiner (4e, + 0"93) et au Norvégien Henrik Kristoffersen (5e, + 0"99). Les autres ? Ils sont à plus d’une seconde et trois dixièmes d’Odermatt, un gouffre monumental.

Passés à côté de leur géant dimanche, les Français ne sont pas partis pour se rattraper ce lundi. En tête à l’issue de la première manche la veille, Mathieu Faivre est cette fois passé à côté de la manche matinale (13e, + 1"76). C’est à peine mieux pour Alexis Pinturault (12e, + 1"70), clairement pas dans son assiette. S’il n’a pas commis de faute, on ne sent aucune explosivité ni aucune intensité dans le ski du tenant du gros globe. Deux autres Tricolores les accompagneront en seconde manche : Victor Muffat-Jeandet (16e, + 2"27) et Thibaut Favrot (18e, + 2"34).

