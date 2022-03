Et si Tessa Worley décrochait le deuxième petit globe de géant de sa carrière le 20 mars à Méribel ? La Française, quatrième ce vendredi, a profité de la chute sans gravité apparente de sa rivale Sara Hector. La Suédoise, qui rêvait d’un sacre à domicile, est sortie pour la première fois de l’hiver et ne compte plus que cinq points d’avance sur la skieuse du Grand-Bornand. Dans la course au classement général, Petra Vlhova, magnifique vainqueure, réduit l’écart avec Mikaela Shiffrin, troisième.

En embuscade à la cinquième place après la première manche, Tessa Worley a, comme la majorité des favorites, eu du mal à dompter un second tracé en semi-nocturne, signant seulement le 20e temps de la seconde manche. Mais c’est toujours mieux que la leader de la spécialité, Sara Hector, partie à la faute dès le haut du parcours. Une chute qui change complètement la donne au classement général : une victoire à Méribel offrirait à coup sûr la Coupe du monde de géant à Tessa Worley ! Sa compatriote Coralie Frasse-Sombet pouvait elle aussi arborer un large sourire ce vendredi à Are. Avec sa septième place, elle a signé le meilleur classement de sa carrière.

Les conditions de neige difficiles ont fait le jeu de Petra Vlohva. En tête à l’issue de la première manche, la Slovaque a été l’une des rares à maîtriser les deux tracés, signant le troisième temps de la seconde manche et s’imposant au final avec une marge considérable sur Marta Bassino (1''24). Un succès qui lui rapporte 100 points et qui lui permet de venir souffler dans la nuque de Mikaela Shiffrin. Troisième ce vendredi, l’Américaine conserve une marge de 77 unités en tête du classement général mais abordera le slalom d'Are, ce samedi, avec une forte pression.

