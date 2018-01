Triplé italien sur la descente dames, victoire de Sofia Goggia

Uno due e tre ! Les skieuses italiennes ont annexé la descente de Bad Kleinkirchheim, dimanche. Sofia Goggia s'est imposée devant deux de ses compatriotes, Federica Brignone et Nadia Fanchini pour signer un triplé retentissant.

Sur une descente raccourcie en raison des conditions météorologiques, Goggia a signé un chrono de 1'04"00 et a repoussé très loin la concurrence. Brignone, un temps en tête et très en forme après sa victoire en Super-G la veille, a terminé à 1"10 et Fanchini à 1"45. C'est la 3e victoire de Goggia en Coupe du monde après deux premiers succès à Jeongseon en mars 2017. Nouvel exploit de Tiffany Gauthier. Comme la veille, la Française, dossard 36 (!) a pris une superbe 4e place à 1"59. Romane Miradoli s'est classée 15e à 2"32, Laura Gauche 20e à 2"42 et Jennifer Piot, 25e à 2"77.

Tina Weirather a terminé à la 5e place, à 1"74 de l'héroïne du jour et à 0"29 de la 3e place. Dossard 24, la Suissesse Justine Flury a terminé 6e à 1"85, à égalité avec sa compatriote Michelle Gisin. Chez les autres favorites, c'est la soupe à la grimace. Si l'Autrichienne Anna Veith a relevé la tête, après un Super-G raté, avec une convaincante 7e place à 2"03, la Suissesse Lara Gut a commis trop de petites fautes et a dû se contenter d'une décevante 9e place à 2"13. Passée à côté de son week-end autrichien, Lindsey Vonn a sombré : 27e rang à 3"03.