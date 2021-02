Décidément, Mathieu Faivre et les Français sont les patrons du géant. Le Niçois, champion du monde de la spécialité et deuxième samedi, a signé le meilleur temps de la première manche du second géant de Bansko. Il a pris la tête du tir groupé français puisqu'Alexis Pinturault est troisième (+0"79) et Thibaut Favrot (+1"19), cinquième et lui aussi dans le coup pour la médaille. Il faudra se méfier du Suisse Loïc Meillard (+0"42), deuxième temps de ce premier opus.