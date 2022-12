"Ça fait plaisir !" La réaction est simple mais elle témoigne de la satisfaction d’Alexis Pinturault à l’issue du Super-G de Beaver Creek. Lui qui sort de l’une des pires années de sa carrière, lui qui n’avait pas vraiment entamé cette saison 2022-2023 de la meilleure des manières (20e du géant de Sölden) s’est rappelé à son meilleur souvenir de Beaver Creek. Il n’y a peut-être jamais gagné, y compris en géant (2e en 2014) mais le Français a souvent brillé en Super-G dans le Colorado. Et 2022 n’a pas échappé à la règle. Profitant d’une première portion qui lui était favorable avec cette forte déclivité et ces courbes presque de géantiste, le skieur de Courchevel a livré une prestation de haute volée. Surtout sur le haut du tracé.

Premier podium depuis 330 jours

"J’ai vraiment essayé d’attaquer le mur, c’est un endroit où je peux faire la différence, explique le Tricolore, auteur du 2e meilleur chrono sur la première portion. La visibilité n’était pas forcément très bonne dans les premiers dossards mais j’avais plutôt une bonne piste, j’ai pu en tirer parti". Et il ne s'est jamais laissé déconcentrer, malgré une portion de glisse un peu plus compliquée, logiquement. "Dans l’ensemble, ça s’est plutôt bien passé, poursuit Pinturault. Je ne commets pas d’erreur, je fais un super-G relativement solide, très engagé et puis c’est assez serré sur la fin. Je suis dans la bagarre, avec deux athlètes qui en ce moment sont très forts". Malheureusement, Marco Odermatt (2e, +0''20) mais surtout Aleksander Aamodt Kilde, vainqueur du Super-G après la descente de samedi, étaient au-dessus. Qu’importe.

330 jours après sa 3e place sur le géant d’Adelboden, le 8 janvier dernier, le revoilà sur le podium d’une épreuve de Coupe du monde. En Super-G qui plus est, une discipline où il a certes décroché une médaille aux Mondiaux de Cortina en 2021 (3e) mais où il n’était plus monté sur le podium en Coupe du monde depuis huit ans… Et c’était déjà à Beaver Creek ! Un vrai soulagement pour Alexis Pinturault, qui n’avait encore signé aucun top 10 depuis le début de la saison (12e en Super-G à Lake Louise). "Je suis content de remonter sur le podium, ça faisait un petit moment, avoue-t-il. Ça fait un an que je n’étais pas monté sur le podium, il y avait un petit trou si on peut dire donc ça fait plaisir. Je le savoure celui-là !" Reste maintenant à construire sur ce podium.

On a eu beaucoup de neige, ça a été difficile de s'entraîner

"J’espère pouvoir me servir de cette dynamique pour construire ce qui va venir", avoue le Tricolore, déjà tourné vers le week-end de Val d’Isère, avec un géant et un slalom programmé les 10 et 11 décembre prochain. Des disciplines qu’il a délaissées depuis quelques temps. "Ça fait un moment que je n’ai pas fait de géant ou de slalom, explique le skieur de Courchevel. Etant donné qu’on a eu beaucoup de neige ici, ça a été très difficile de s’entraîner. J’espère maintenant qu’on va avoir une semaine correcte et que je vais pouvoir faire quelques bons virages". Histoire de construire cette confiance pour mieux tout lâcher sur la Face de Bellevarde. "Il faudra serrer les dents, comme c’est toujours le cas", résume-t-il. Et gagner à Val d’Isère, si ce n’est pas toujours le cas, c’est quelque chose que Pinturault connaît longtemps (2 géants et 2 slaloms). Alors, espérons que la machine soit enfin lancée…

Marco Odermatt (2e) et Alexis Pinturault (3e) entourent Aleksander Aamodt Kilde (vainqueur) sur le podium du Super-G de Beaver Creek Crédit: Getty Images

