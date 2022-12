On prend les mêmes et on recommence. Comme à Lake Louise le week-end dernier, Aleksander Aamodt Kilde a dominé la descente de Beaver Creek, son deuxième succès déjà cette saison, le 15e de sa carrière en Coupe du monde. Impérial sur les sections de glisse, malgré un mur un peu plus hésitant qu'à l'habitude, le Norvégien a découpé la Birds of Prey, dans des conditions pourtant compliquées (fort vent sur le haut), pour la seconde saison consécutive, après ses deux succès (descente+Super-G) de l'an dernier.

Troisième à Lake Louise, le Suisse Marco Odermatt a été le seul à rivaliser avec Kilde mais ça n'a pas suffi pour s'imposer. Il prend tout de même la 2e place (+ 0''06) et conforte sa place de leader du général de la Coupe du monde. Le Canadien James Crawford (+ 0''79) complète le podium. Meilleur Français du jour, Matthieu Bailet prend la 8e place (+ 1''22).

Odermatt se rapproche mais s'incline encore

Quand ce n'est pas l'un, c'est l'autre. Après quatre épreuves cette saison, seuls Aleksander Aamodt Kilde et Marco Odermatt se sont imposés. Mais en descente, le Norvégien est irrésistible. Déjà vainqueur à Lake Louise, il a parfaitement profité de conditions changeantes sur la Birds of Prey pour réussir le 2/2 dans la discipline. Impressionnant sur la section de glisse du haut, avant que le vent ne s'y lève et devienne de face, Kilde n'a ensuite pas été impérial dans le mur, avec quelques pieds gauches hésitants mais il s'est repris au meilleur des moments, juste à la sortie du mur, pour engranger de la vitesse avec le bas. Et c'est là qu'il a fait la différence.

Marco Odermatt lui a pourtant repris une demi-seconde dans le mur, trois centièmes sur la partie de glisse du bas du parcours... Mais les quatre dixièmes lâchés dans le 3e secteur ont coûté très cher. La victoire, tout simplement. Après les 0''10 qui le séparaient de Kilde à Lake Louise, il ne manque que 0''06 au Suisse cette fois pour décrocher le premier succès de sa carrière en descente.

Bailet, seule éclaircie tricolore

Le Norvégien en est désormais à huit et conserve sa couronne sur la Birds of Prey après son succès l'an dernier. De quoi aborder le Super-G de dimanche, qu'il avait aussi gagné la saison passée, en pleine confiance. Parti avec le dossard 2, James Crawford a fini très loin du duo infernal (+ 0''79 de Kilde) mais le Canadien décroche malgré tout le premier podium de sa carrière en descente, à 25 ans.

La journée a été plus compliquée pour le clan tricolore. Et, comme au Super-G de Lake Louise, Matthieu Bailet a été le meilleur Français. Parti pourtant dans des conditions loin d'être optimales, le Niçois a su se lâcher pour tailler les courbes tout en lâchant bien les skis, une attitude agressive qui a manqué à nombre de ses compatriotes. Au final, il accroche une belle 8e place (+ 1''22), le seul top 15 pour un Français sur cette descente. Refroidi par le manque de visibilité, Johan Clarey a dû se contenter de la 18e place (+ 1''60). Le seul autre Tricolore dans les points est Blaise Giezendanner, qui finit 28e (+ 2''27). De son côté, Alexis Pinturault devra attendre pour marquer ses premiers points en descente en Coupe du monde (31e).

