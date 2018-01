Cortina : Lindsey Vonn, meilleur temps de la 1re descente d'entraînement

L'Américaine Lindsey Vonn a réalisé mercredi le meilleur temps du premier entraînement des descentes de Cortina d'Ampezzo (Italie), comptant pour la Coupe du monde de ski alpin et programmées vendredi et samedi. Vonn a bouclé son passage en 1'37"99, soit près d'une seconde de mieux que l'Italienne Sofia Goggia (+0"95), deuxième temps mercredi.

Après une semaine de pause, Mikaela Shiffrin, leader de la Coupe du monde avec plus de 800 points d'avance, est de retour et a réalisé le 13e temps de l'entraînement, à plus de trois secondes de sa compatriote (+3"27).

Lindsey Vonn victorieuse pour la 62e fois en Coupe du monde, lors de la descente de Cortina d'Ampezzo le 18 janvier 2015AFP

La Tofane, dans la station des Dolomites, est l'une des pistes préférées de Vonn, puisqu'elle y a décroché onze de ses 78 succès en Coupe du monde. Seule la station canadienne de Lake Louise lui a plus souri (18 victoires).

Cortina d'Ampezzo a récupéré la descente de Val-d'Isère (France), annulée mi-décembre en raison des trop fortes chutes de neige. Trois courses sont ainsi programmées en Italie: deux descentes vendredi et samedi, et un super-G dimanche.