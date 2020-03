Cette fois, la décision est prise. Les finales de Cortina d'Ampezzo (16-22 mars) sont annulées, en raison de l'épidémie de Covid-19 qui touche l'Italie. La Fédération italienne de ski l'a annoncé ce vendredi dans un communiqué, alors que le report du fin mot de l'histoire à samedi matin avait un temps été envisagé. La Fédération internationale de ski (FIS) a d'ailleurs confirmé l'annulation en début de soirée. La tenue des étapes de Kvitfjell, ce week-end, et Kranjska Gora n'est en l'état pas remise en cause. La lutte pour le gros globe masculin, entre Alexis Pinturault (leader), Aleksander Aamodt Kilde (2e) voire Henrik Kristoffersen (3e), devrait donc y avoir lieu.

Jusqu'à la fin de la saison, il reste encore quatre courses chez les messieurs - une descente et un super-G ce week-end en Norvège, puis un slalom géant et un slalom en Slovénie les 14 et 15 mars - et trois chez les dames - un slalom parallèle, un slalom géant et un slalom à Are en Suède les 12, 13 et 14 mars. L'annulation des finales concerne deux épreuves de vitesse (descente et super-G) et deux épreuves techniques (slalom et géant) et ne représente donc pas un avantage net pour Pinturault ni Kilde. Les gros globes et petits globes seront remis ultérieurement a annoncé la FIS dans son communiqué.

Henrik Kristoffersen et Alexis Pinturault à l'arrivée du géant à Hinterstoder le 2 mars 2020Getty Images

Proposition de huis-clos refusée par la FIS

La Fisi a proposé d'organiser l'événement à huis-clos, une proposition refusée par l'ensemble des membres du conseil de la FIS, excepté le représentant italien, obligeant ainsi les organisateurs à annuler les finales, a indiqué la Fisi dans un communiqué publié vendredi soir à l'issue d'une réunion d'urgence.

"C'est avec un grand regret que j'ai pris note de cette décision, mais chaque membre du Conseil a motivé sa décision d'annuler les finales avec les limites que leurs gouvernements respectifs leur ont imposées en ce qui concerne l'épidémie de coronavirus", a déclaré le président de la Fisi, Flavio Roda.

Les finales ne seront ni récupérées ni déplacées vers un autre lieu, a ajouté la Fisi. Chez les messieurs, c'est donc une lutte à trois pour le gros globe de cristal entre le Français Alexis Pinturault, actuellement en tête, et les Norvégiens Aleksander Aamodt Kilde (26 points de retard) et Henrik Kristoffersen (107), qui se condensera sur deux étapes.

Kilde, spécialiste de vitesse, aura l'avantage à domicile samedi et dimanche pour reprendre les commandes de la Coupe du monde, même si le Français a décidé de s'aligner en descente (sa première depuis janvier 2013) et en super-G à Kvitfjell pour tenter de grappiller des points sur tous les terrains. Pinturault et Kristoffersen, spécialistes de disciplines techniques, disposeront de deux courses à Kranjska Gora qui leur seront plus favorables.

Vidéo - La victoire avec presque 1" d'avance en slalom : Pinturault boss du combiné 01:55

Shiffrin va revenir à Are pour jouer le général chez les dames

Chez les dames, l'Italienne Federica Brignone est toute proche d'un premier gros globe de cristal : elle compte 153 points d'avance sur Mikaela Shiffrin, alors qu'il ne reste plus que 300 points à distribuer.

Shiffrin, absente des pistes après le décès brutal de son père Jeff (65 ans) début février, effectuera son retour en Suède pour les dernières courses de la saison. L'Italie, pays le plus touché d'Europe, a enregistré vendredi 49 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures, soit 197 morts au total depuis le début de l'épidémie.